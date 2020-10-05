Дуже гарна: 47-річна Кейт Бекінсейл вразила мережу молодим зовнішнім виглядом

Кейт Бекінсейл опублікувала у своєму Instagram нове фото, на якому виглядає так молодо, що мережа ахнула. 47-річна актриса робить чарівне селфі. Кумедним фото вона вирішила продемонструвати, в першу чергу, своє іскрометне почуття гумору. "Я віддаю перевагу отримувати світові новини через фільтр чужої бабусі, тому що в противному випадку це до чорта багато...", – писала зірка.

Але фанатів більше зацікавив розкішний зовнішній вигляд голлівудської красуні. Її сяюча шкіра, свіжий погляд і пухкі губи змусили прихильників писати численні коментарі. Кейт зробила високий хвіст і досить яскравий макіяж. А з одягу обрала білу футболку і міні. Таким чином, її стрункі ноги також потрапили в кадр.

Нове фото Кейт (фото: instagram.com/katebeckinsale)

"Ти прекрасна", "Як ти можеш залишатися такою чарівною", "Можливо, ти найкрасивіша жінка в світі", "Ти чудова лялька, амінь", "Чи можемо ми піти з тобою на побачення?", "Неймовірний, дивовижний, чудовий, ідеальний, бездоганний янгол. Я люблю її", – не можуть вгамуватися послідовувачі спокусливої і вічно молодої зірки, армія яких все поповнюється. Зараз за оновленнями зірки стежать вже близько 4,5 мільйонів чоловік.

Кейт Бекінсейл виглядає просто неймовірно (фото: instagram.com/katebeckinsale)

До речі, зірка не тільки виглядає дуже молодо, але і партнерів обирає таких же. Нещодавно мережу облетіла новина, що актриса закрутила роман з 22-річним музикантом.