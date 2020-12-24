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Він неймовірний! Єва Лонгорія зворушила рідкісним талантом 2-річного сина

Автор: Lite

Єва Лонгорія показала нове фото 2-річного сина Санті, який останнім часом помітно зріс. Малюк дуже активний і життєрадісний, а тому не втрачає нагоди активно провести день. Але цього разу він вирушив не на прогулянку або грати. Хлопчик вирішив допомогти зірковій мамі з готуванням.

На новому фото в блозі зірки Санті сидить за столом на своєму кріслі для годування. З качалкою в руках, розгортаючи тісто з задоволеною посмішкою, він виглядає неймовірно мило. На фоні видно, що дорослі затіяли на кухні приготування маси страв, а малюкові відвели свою власну. І не даремно! Він впорався чудово.


Санті зростає талановитим (фото: instagram.com/evalongoria)

"Шеф Санті", - написала Єва під яскравим і життєрадісним фото. А у відповідь отримала безліч компліментів від фанатів. "Так мило", "Він так виріс! Який гарний, щасливий хлопчик", "Гарненький", "Ця усмішка", "Абсолютно чарівно!!! Шеф-кухар в процесі приготування!", "Вау, він неймовірний", "Солодкий малюк", "Сяюча посмішка", "Милашка", "Він неймовірний", - захоплюються вони.

Раніше ми писали, що Єва Лонгорія підкорила мережу своєю стрункою фігурою в облягаючому костюмі для тренувань.

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