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Занадто мило! Єва Лонгорія зворушила сімейним фото з чоловіком і сином

Автор: Lite

Єва Лонгорія обожнює вести свій, із задоволенням показуючи свої луки і робочі проекти. Ще на сторінці зірки можна знайти масу фото з крихтою-сином.

Але справжній подарунок для її фанатів-це загальні і рідкісні сімейні фото з коханим чоловіком і сином.

Єва присвятила такому знімку новий пост. Всі троє провели неділю весело і активно, влаштувавши сімейну прогулянку. Єва і її чоловіки одягнені в спортивні речі: актриса в світлий костюм, Хосе Антоніо - в темний, а малюка батьки нарядили в милий костюм цегляного відтінку.

Єва Лонгорія з чоловіком і сином (фото: instagram.com/evalongoria)

"Щаслива неділя", - написала Лонгорія. А фанати у відповідь засипали її численними приємними словами і коментарями. "Ти зробила мій день", "це найкраще, що я бачив", "як приємно бачити Вас бачити щасливими", "як же це мило", - пишуть фоловери Єви.

Також ми писали, що єва розповіла легкий і веселий спосіб схуднути до літа.

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