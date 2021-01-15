ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Занадто мило! Сальма Хайєк показала рідкісне архівне фото з крихіткою-дочкою

Новость на русском → Париж, П'ятниця 15 січня 2021 18:31
Занадто мило! Сальма Хайєк показала рідкісне архівне фото з крихіткою-дочкою Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайєк часто демонструє свої форми у відвертих вбраннях. І рідко - фото з сім'єю. Періодично на її сторінці з'являються знімки з коханим чоловіком Франсуа Анрі-Піно, який сам не веде жодних сторінок в мережі. А ось з донькою Валентиною Паломою, якій вже виповнилося 13 років, знімків і того менше. Тому новий пост спекотної актриси став справжнім подарунком для всіх її шанувальників.

Занадто мило! Сальма Хайєк показала рідкісне архівне фото з крихіткою-дочкою

Сальма з Валентиною (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма опублікувала фото з донькою, яке було зроблено давно. На ньому щаслива мама вирушила з малою на прогулянку. Обидві одягнені в стильні вбрання, вони весело крокують по вулиці. Сальма на фото в куртці і джинсах, які доповнила шарфом в горошок і великими сонцезахисними окулярами. А Валентина в короткому пуховику шоколадного кольору. Волосся дівчинці мама заплела в коси, які скріпила яскравими гумками.

Занадто мило! Сальма Хайєк показала рідкісне архівне фото з крихіткою-дочкою

Сальма з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/salmahayek)

"Старі добрі часи, коли я бігала зі своєю маленькою дівчинкою і без маски", - написала Хайєк під життєрадісним фото.

"Це дуже мило", "Вау", "Вона виглядає, як ти", "Неймовірно зворушливо", "Так красиво", "Ти виглядаєш чудово", "Вона виглядає точно, як ти, на цій картинці", "Твоя крихітка реально виглядає, як ти. Мої вітання", "Вау", "Ми всі сумуємо за цими часами", - фанати почали писати.

Раніше Сальма підкорила мережу пишним бюстом у відвертій сукні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Сальма Хайек актриса
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Це природній процес: Шмигаль пояснив зростання тарифів
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Це природній процес: Шмигаль пояснив зростання тарифів