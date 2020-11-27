Занадто мило: дружина Брюса Уілліса показала рідкісне сімейне фото з чоловіком і дітьми

Брюс Уілліс і Емма Хемінг на честь Дня подяки порадували фанів сімейним фото з дітьми. Потрібно визнати, що це справді рідкість на сторінці нинішньої дружини Міцного Горішка. Як відомо, він із задоволенням позує на знімках колишньої дружини Демі Мур в компанії старших дітей. Чим просто збивав з пантелику шанувальників. Тепер же все стало на свої місця.



Брюс з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

На чарівному спільному фото Емма і Брюс ніжно цілуються, обіймаючи дітей. Всі четверо вирушили на прогулянку в ліс, а тому одягнені комфортно. Образи всіх членів сім'ї склали кежуал-речі: джинси, сорочки і кеди. "Якщо ви не можете бути з тими, кого любите, любіть тих, з ким ви. Ми бажаємо вам благополучного і щасливого Дня подяки", - написала Емма.

Зворушливий знімок набрав масу лайків і приємних коментарів. "Прекрасна сім'я", "Чудово сказано", "Люблю вас, друзі", "Щастя вашій родині, прекрасна пара", "Чудовий знімок", "Так прекрасно", "чудово", - такими словами відзначили пост віддані шанувальники голлівудського актора і британської актриси і моделі.

Нагадаємо, раніше Демі Мур підкорила мережу своїм квітучим зовнішнім виглядом.