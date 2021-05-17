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Занадто милі! Кім Кардашьян підкорила мережу красою молодших дітей від Каньє Уеста

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США, Понеділок 17 травня 2021 14:31
Занадто милі! Кім Кардашьян підкорила мережу красою молодших дітей від Каньє Уеста Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян показала нове чарівне фото зі своїми дітьми.

Цього разу багатодітна мама зробила пост з молодшими з них: 3-річною Чикаго і 2-річним Псалмом.

Кім Кардашьян обожнює фото зі своїми дітьми. Щаслива мама, за її словами, давно завела у себе окремі папки з усіма малюками і балує фоловерів їх барвистими знімками по черзі. Цього разу в об'єктив потрапили її молодші діти: 3-річна Чикаго і 2-річний Псалмом.

Занадто милі! Кім Кардашьян підкорила мережу красою молодших дітей від Каньє УестаЗанадто милі! Кім Кардашьян підкорила мережу красою молодших дітей від Каньє УестаЗанадто милі! Кім Кардашьян підкорила мережу красою молодших дітей від Каньє Уеста
Кім Кардашян з молодшими дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Вони позують в милих і стильних вбраннях. Чикаго, яка давно підкорила всіх своєю незвичайною красою, мама одягла в блакитне платтячко на тонких бретельках, білі шкарпетки і "рокерські" черевики. Завершували аутфіт молодшої дочки Кім і Каньє Уеста два пучка на голові з білими гумками. А наймолодша дитина в сім'ї зіркової мами приміряла кумедний смугастий костюмчик і блакитні кеди йому в тон.

"Мій Бог, Чи - це просто ти", "Маленькі янголи", "Благословенні - це благословенні", "Занадто мило", "О, боже мій, подивіться на Псалма, що посилає нам томний погляд", "Дивовижні", "Чи - просто вогонь", - засипали Кім захопленими коментарями.

Також нещодавно Кім показала нове фото зі своїми сестрами і мамою.

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