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Немов дівчисько: 45-річна Різ Уізерспун в легкому платті захопила стрункою фігурою

Новость на русском → США, Вівторок 23 березня 2021 21:22
Немов дівчисько: 45-річна Різ Уізерспун в легкому платті захопила стрункою фігурою Різ Уізерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Автор: Lite

Різ Уізерспун днями відзначила своє 45-річчя, але виглядає, як і раніше, неймовірно молодо. Нові фото головної блондинки Голлівуду викликали фурор серед фанатів.

Відео та фото Різ запостила на своїй сторінці в Instagram на честь свята.

Спочатку Різ Уізерспун показала нове фото, на якому постала в легенькому квітчастому платтячку, яке підкреслило струнку фігуру зірки. Акторка доповнила його дрібними золотими прикрасами, а також укладкою зі структурними пасмами і освіжаючим обличчя макіяжем. В руках вона тримає букет квітів і виглядає неймовірно юною.

Немов дівчисько: 45-річна Різ Уізерспун в легкому платті захопила стрункою фігурою

Різ Уізерспун все так само гарна (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Пізніше Різ також опублікувала ролик, де постала в іншому платті, теж квітчастому і літньому. Вона заплела волосся в коси, макіяж зробила практично не помітний. І тому виглядала ще більш юною.

Різ Візерспун відзначила 45-річчя (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Ще один рік навколо сонця! Дякую всім за чудові привітання з днем народження! Відчуваю себе дуже благословенною і щасливою", - написала зірка. А у відповідь почула масу компліментів своїй вічно молодій зовнішності.

Нагадаємо, раніше Різ показала чесне фото без макияжу и фільтрів.

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