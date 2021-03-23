Немов дівчисько: 45-річна Різ Уізерспун в легкому платті захопила стрункою фігурою

Різ Уізерспун днями відзначила своє 45-річчя, але виглядає, як і раніше, неймовірно молодо. Нові фото головної блондинки Голлівуду викликали фурор серед фанатів.

Відео та фото Різ запостила на своїй сторінці в Instagram на честь свята.

Спочатку Різ Уізерспун показала нове фото, на якому постала в легенькому квітчастому платтячку, яке підкреслило струнку фігуру зірки. Акторка доповнила його дрібними золотими прикрасами, а також укладкою зі структурними пасмами і освіжаючим обличчя макіяжем. В руках вона тримає букет квітів і виглядає неймовірно юною.

Різ Уізерспун все так само гарна (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Пізніше Різ також опублікувала ролик, де постала в іншому платті, теж квітчастому і літньому. Вона заплела волосся в коси, макіяж зробила практично не помітний. І тому виглядала ще більш юною.

Різ Візерспун відзначила 45-річчя (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Ще один рік навколо сонця! Дякую всім за чудові привітання з днем народження! Відчуваю себе дуже благословенною і щасливою", - написала зірка. А у відповідь почула масу компліментів своїй вічно молодій зовнішності.