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Немов Моніка Беллуччі: Маша Єфросиніна захопила майстер-класом по ефектному мейкапу

Новость на русском → Середа 14 жовтня 2020 18:45
Немов Моніка Беллуччі: Маша Єфросиніна захопила майстер-класом по ефектному мейкапу Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Ольвія Агаркова

Ведуча детально показала, як їй роблять макіяж

Маша Єфросиніна полонить шанувальників своїм смаком, відчуттям стилю і витонченістю. Ведуча зізнається, що ніколи не вдавалася до допомоги пластичних хірургів, при цьому вона виглядає просто приголомшливо. Теледіва запевняє, що її квітучий зовнішній вигляд – це результат правильного харчування, грамотного догляду за собою і совєчасного детоксу організму. Маша нещодавно повернулася з медичного комплексу-курорту, де проходила повну комплексну чистку. Вона опублікувала в Instagram видовищне відео, на якому показала, як поетапно їй роблять макіяж.

У ролику обличчя ведучої вирівнюють за допомогою тону, потім наносять коректор під очі, коректують форму брів, роблять красиві рівні стрілки на повіках і фарбують губи помадою ніжного бежево-рожевого відтінку. В кінці відео Маша постала зі свіжим ефектним мейкапом і легкою посмішкою, підморгнувши шанувальникам.

"Повертаюся у свою реальність", - підписала англійською ролик Маша.

Підписники теледіви завалили її компліментами і навіть порівняли з Монікою Беллуччі.

  • Зараз дуже схожа на Моніку Беллуччі. Дуже красиво
  • Нереально красива. Мій улюблений мейкап і Ви в ньому неймовірна
  • Ви дуже гарна жінка
  • Богиня
  • Кілька разів переглянула, зачаровує
  • Чарівне відео
  • Шикарна жінка. Захоплююся
  • А можна туторіал мейку? Ну або хоча б фото ближче! Дуже
  • Марія, яка Ви красива, ідеальні вилиці, губи, очі, підборіддя, чиста і рівна шкіра, волосся. Виглядаєте надзвичайно і зі смаком, краще і молодше, ніж я Вас пам'ятаю, десь 15 років тому
  • Ви шикарна жінка! Дуже красиво

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна розповіла історію з дитинства, яка допомогла їй добитися успіху.

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