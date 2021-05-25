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Слухайте найпоетичніший музичний альбом року в Україні

Автор: Lite

Попрок-гурт Фіолет на тлі сучасної української музики виділяється особливою поетичністю та інтимністю.

Але "Стежкою" музиканти перевищили навіть самі себе. І замість музичного альбому презентують збірку пісень за аналогією до класичної літератури.

"Стежка" - збірка виданих синглів і кількох нових творінь Фіолету. Вона стала для гурту пісенним підсумком року життя в карантині. І в такому інноваційному форматі якнайкраще проявився талант Сергія Мартинюка, фронтмена гурту, який до того ж ще й письменник. На сьогодні він випустив романи "Рок-н-рол", "Капітан Смуток" та поетичну збірку "Реп’яхи".

"Стежка", як і книга, має власну обкладинку, пролог та епілог. І без винятку кожна її пісня є окремим твором-одкровенням, що породжує інтимний діалог автора зі слухачем.


У "Слово даю" Сергій ділиться спогадами про знакові миті дитинства й дорослішання. У "Бро, твори добро" - реакціями на складне політичне сьогодення. У "Пахнеш щастям" - новорічною чіл-історією про рік життя в масках, коли рятують тільки найближчі і віра у своє ремесло. У "Зовсім не боляче" - найбільш сокровенним…

А однойменний титульний трек збірки став для Сергія навіть пророчим.

"Перші рядки "Стежки" народилися позаторік у Барселоні. За цей час у моєму житті змінилося чимало і "Стежка" стала своєрідним символом тих змін, спробою відпустити минуле й рухатися далі. У ній багато ностальгії, самосповідальності, тужливі нотки ерху - китайської скрипки й умовний вайб поп-музики 90-х. "Стежкою" я вчуся відпускати болісне минуле й зі щирим оптимізмом дивитися в майбутнє", - пояснює автор.

Раніше ми також повідомляли, що відомий український артист записав альбом віршів.

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