Смілива Оля Полякова мікроміні з екстремальним декольте показала свої принади

Оля Полякова стала членом журі нового розважального шоу "Маска" на каналі "Україна". Співачка весь час хвалиться своїми зухвалими образами, в яких з'являється в студії на запису програми. Кожен наступний лук ще більш гарячий і відвертий, ніж попередній, тому шанувальникам є на що подивитися! Так в Instagram-сторіс вона показала мікроміні, в якому з'явиться в одному з випусків проекту.

Оля заінтригувала заявами про те, що її образ буде особливо відвертим і пікантним, і не збрехала. Так, вона в деталях показала екстремально коротке плаття-міні чорно-бежевого окрасу з великими вирізами в області стегон і пікантним розрізом в області декольте.

Талію зірка підкреслила широким шкіряним поясом. Вона доповнила образ блискучим чорним беретом, розшитим паєтками.

Макіяж був під стать вбранню. Співачці виділили очі, створивши легкий ефект smoky eyes. Оригінальна деталь – замість стрілок в зовнішньому кутку ока можна побачити метелика. Губи зірки візажист підкреслив помадою теракотового відтінку.

Зірка розпустила білосніжне волосся, об'єм якому надавали дрібні кучері. До речі, перед поїздкою на зйомку Оля заглянула до свого косметолога і зробила апаратну омолоджуючу процедуру, яку також вибирають для догляду світові зірки.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова з'явилася на церемонії вручення музичної премії і запису новорічного концерту у відвертій сукні, що складається з "дощику"-бахроми.