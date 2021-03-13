Все сміливіше беру на руки: Василіса Фролова розчулила ніжним фото з новонародженим сином

Відома українська телеведуча Василіса Фролова днями народила свого первістка. Сина вона назвала Родіоном і поступово звикає до нової ролі мами. Артистка поділилася зворушливим фото з малюком, зробленим в пологовому будинку.

Ведуча позувала на лікарняному ліжку пологового будинку в простій сірій футболці. Зіркова мама тримає дитятко на руках і щасливо посміхається. Малюк, який з'явився на світ 7 березня, запеленаний, а сама Василіса прикрита білою ковдрою.

Обличчя дитини вона вирішила поки що не показувати, так що він повернений до камери спиною.

У підписі до фото Фролова розповіла про останній триместр вагітності, а також поділилася, як проходять перші дні материнства.

Василіса Фролова з новонародженим сином Родіоном (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Четвертий триместр вагітності. Самий складний і непередбачуваний. Щасливий і болісний одночасно. Весь спектр гормональних переливів дає можливість відчути себе і похмурим зомбі, і свіжою весняною квіткою. Період виношування змінюється доношуванням, дитина просто перемістилась з внутрішньої на зовнішню стінку живота", - розповіла телезірка.

Василіса подякувала лікарям, які дуже допомогли їй спокійно пережити перші дні після пологів.



"Охарактеризувати всі зміни, які сталися за ці кілька днів, неможливо навіть після прочитання декількох книг по темі. Тверезо оцінити ситуацію можуть тільки лікарі. І тут їх, слава Богу, вистачає. Я не відразу зрозуміла, навіщо до нас в палату навідується така кількість делегацій. Фахівці змінюють один одного так органічно, що я не встигаю відсікти, кому що говорила. Неонатолога змінив педіатр, акушерку гінеколог, нянечку фахівець з грудного вигодовування, психотерапевт, а ще прибирання, медсестри і ці нескінченні трапези. Від усього цього потоку різних людей, яким доводилося відповідати на найінтимніші питання, голова йшла обертом", - зізналася новоспечена мама.

Проте все це дало результат і зараз вона вже сміливіше поводиться з сином.

"Але потім розумієш, наскільки налагоджений механізм їх колективної роботи. Мільйон і більше відсотків піклування дають миттєво свій результат. Система постійної опіки безвідмовно працює настільки, що вже через кілька хвилин після пологів немає і тіні тривоги. Зникають дурні вагітні питання і ось вже я можу дати тверезу оцінку своїм змінам і з кожним разом все сміливіше беру на руки малюка. Комфорт і турбота найвищого класу, якими мене оточили тут, підкуповує настільки, що й їхати не хочеться", - поділилася Фролова.

Користувачі мережі вітають зоряну маму та розчулюються ніжному кадру з малюком.