Сміливе декольте і діаманти: Кім Кардашьян в розкішному образі підкорила мережу

Кім Кардашьян останнім часом так часто постила знімки у купальниках , що вечірній образ став приємною несподіванкою для всіх фоловерів.

Кім позує в сірому топі зі своєї нової колекції, а доповнює її лук розкішне діамантове кольє. Зірка зробила селфі, на якому видно тільки сміливе декольте, яке підкреслило пишні груди екс-дружини Каньє Уеста. Макіяж з довгими накладними віями і чуттєвими губами, а також укладка легкою хвилею стали відмінним рішенням для такого аутфіта.

Кім Кардашьян скучила за діамантами (фото: instagram.com/kimkardashian)

З першого погляду здається, що Кім знаходиться не в своїй вбиральні, а на якомусь світському прийомі. Оскільки всі фанати скучили за розкішним вечірніми виходами діви, вони неймовірно зраділи такому контенту.

"Мені здається, ти просто не можеш стати красивіше", "Вона виглядає нереально", "Боже", "Ідеал", "Що за краса", "Це бомба", "Ти так дивовижна", - не вщухає потік компліментів.