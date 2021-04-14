ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сміливе декольте і діаманти: Кім Кардашьян в розкішному образі підкорила мережу

Новость на русском → США, Середа 14 квітня 2021 17:31
Сміливе декольте і діаманти: Кім Кардашьян в розкішному образі підкорила мережу Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян останнім часом так часто постила знімки у купальниках, що вечірній образ став приємною несподіванкою для всіх фоловерів.

Нове фото знаменитості викликало справжній фурор в мережі.

Кім позує в сірому топі зі своєї нової колекції, а доповнює її лук розкішне діамантове кольє. Зірка зробила селфі, на якому видно тільки сміливе декольте, яке підкреслило пишні груди екс-дружини Каньє Уеста. Макіяж з довгими накладними віями і чуттєвими губами, а також укладка легкою хвилею стали відмінним рішенням для такого аутфіта.

Сміливе декольте і діаманти: Кім Кардашьян в розкішному образі підкорила мережуКім Кардашьян скучила за діамантами (фото: instagram.com/kimkardashian)

З першого погляду здається, що Кім знаходиться не в своїй вбиральні, а на якомусь світському прийомі. Оскільки всі фанати скучили за розкішним вечірніми виходами діви, вони неймовірно зраділи такому контенту.

"Мені здається, ти просто не можеш стати красивіше", "Вона виглядає нереально", "Боже", "Ідеал", "Що за краса", "Це бомба", "Ти так дивовижна", - не вщухає потік компліментів.

Також багато з фоловерів відзначили, що Кім на знімку дуже схожа на свою старшу дочку Норт. Нагадаємо, днями Кім показала чергове фото дівчинки і здивувала її унікальними талантами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Кім Кардашян Канье Уэст мода красота
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
З'явилося нове відео товкучки на "Вокзальній": про карантин чути не хочуть
З'явилося нове відео товкучки на "Вокзальній": про карантин чути не хочуть