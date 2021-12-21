Я змирилася: Ксенія Мішина заговорила про серйозні зміни і зробила зізнання

Вона показала розслаблене фото біля прикрашеної невеликої ялинки. В руках актриса тримає телефон і задумливо дивиться вдалину.

Ксенія Мішина поділилася підсумками року (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксенія зазначила, що її рік був настільки насичений подіями, що їй здалося – пройшло всі п'ять.

"Рік був складним, скажу чесно, але і моє сприйняття змінилося. "Складно" вже не здається мені "погано". Я змирилася з тим, що життя може бути таким шорстким, з абсолютно різним, іноді епічним рельєфом", - зазначила екс-холостячка.

Також вона повідомила про доленосні рішення, що перевернули її життя, які стали знаковими.



Ксенія розповіла про особисті висновки (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Цього року було кілька важливих рішень. Про щось ви вже знаєте, про щось я скоро розповім! Щось я зробила для себе, а щось і для інших жінок... У найскладніші моменти я знаходила опору в дуже простих речах", - зізналася зірка.

Ксенія заявила, що встигла глибше пізнати і полюбити себе, стала більше робити того, що її надихає і окрилює.

"У новому році у мене почнеться приголомшливий проект для мене коханої", - заінтригувала Мішина, вийшовши в сторіс.

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Шанувальники залишили чимало компліментів для актриси, теплих побажань і слів на її адресу.