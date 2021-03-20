Не змогла пережити зради: дружина Сергія Бабкіна знову шокувала сімейними таємницями

Мудра Сніжана вважає, що з будь-якої ситуації можна почерпнути щось дуже цінне і корисне для себе, сприяє зростанню і розвитку. Якщо правильно прожити випробування, за словами дружини музиканта, можна "звільнити свою приховану силу".

Вона поділилася особистими історіями своєї сім'ї та висловилася про проблеми в першому і другому шлюби.

"Тікаючи від болю, не опрацьовуючи його, накопичується ще більший біль, хвороби, невдачі, розчарування..! Так сталося зі мною. Мій тато пішов від нас, коли мені було 3 роки. Або мама його "пішла", тому що не змогла пережити Зради! Мій перший чоловік поїхав працювати влітку на Казантип, повернувся і я все зрозуміла.. Зрада.. Мій другий чоловік не став винятком", - поділилася особистим Сніжана.

Сніжана розкрила сімейні таємниці (фото: instagram.com.snezhana babkina)

Вона почала задавати питання: за що їй все це? Кілька місяців знадобилося на пошук відповідей.

"Коли ти питаєш - За що? Чому так сталося? - це про минуле! Минуле ти можеш помацати? Ні. Значить - минуле не існує. Все це тільки в твоїй голові! Задавай питання: для чого? Для чого мені цей досвід? – запитала я. "Щоб розв'язати СВІЙ ВУЗОЛ" - прийшла жінці відповідь.

Так почався її шлях від пекучої образи і розчарування до повного прийняття і прощення.

Тоді Сніжана не займалася ні йогою, ні медетациями, у неї не було ні спеціальних книг, ні доступу до тренінгів, але переважало величезне бажання змін і готовність до них.

"Ми з СБ кардинально змінили своє життя, свої погляди, свої переконання, свої звички! Залишився осад? Взагалі немає! Так! Таке можливо! Я з посмішкою згадую цей треш і відчуваю таку гордість за нас", - зазначила вона.