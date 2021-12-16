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Дивитися в одну сторону: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек для прогулянки випадково вибрали схожі вбрання

Автор: RBC.UA

Коли чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека тільки з'явилися, співачка не раз "попадалася" на тому, що носить речі свого бойфренда.

А після оголошення світу про свій роман закохані продовжують демонструвати парні луки, що тільки підтверджує гармонію в їхньому союзі і вміння мислити в одному напрямку.

Цього разу Дженніфер і Бен з'явились на вулиці, одягнені в одній колірній гамі. Вони вирушили на студію, де Бен взяв участь у зйомках шоу "Jimmy Kimmel Live!", а Дженніфер пішла його підтримати.

Лопес вибрала блідо-блакитне пальто, сірий светр грубої в'язки і джинси з високою талією, доповнені бежевим ременем. Завершили лук такого ж відтінку шарф, а також ботильйони на високих шпильках. Бен був у блакитній сорочці, бежевому пальто і темно-синіх брюках.

До слова, нещодавно Бен зізнався, що був дуже нещасний в попередньому шлюбі. І саме з цим станом речей пов'язує пристрасть до алкоголю. У мережі на актора обрушилася критика за таке висловлювання. І він поспішив виправдатися, що його слова вирвані з контексту, і він дуже поважає Дженніфер Гарнер.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес підтримала свеого коханого на прем'єрі його нового фільму "ніжний бар".

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