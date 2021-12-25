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Снігуронька - бомба: Каменських в екстремальному шкіряному міні викликала фурор в мережі

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Субота 25 грудня 2021 12:15
Снігуронька - бомба: Каменських в екстремальному шкіряному міні викликала фурор в мережі Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменських в передчутті Нового року. Співачка встигла прикрасити свій будинок і навіть склала список корисних подарунків, яким поділилася з шанувальниками. Настала черга святкової фотосесії!

В Instagram-акаунті вона розмістила результати ефектного новорічного фотосету.

Настя розташувалася на дивані в новорічних інтер'єрах і серед святкового оздоблення. Вона позує в ультракороткій шкіряній сукні кремово-бежевого відтінку, одягла гетри в тон і накинула на плечі теплий і затишний светр молочного відтінку.

Снігуронька - бомба: Каменських в екстремальному шкіряному міні викликала фурор в мережі

Снігуронька - бомба: Каменських в екстремальному шкіряному міні викликала фурор в мережі

Настя Каменських підкорила спокусливим образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Зірка зібрала кучеряве волосся у високий хвіст і віддала перевагу золотим прикрасам.

"Кінець грудня - це постійне відчуття свята. Затишні вечори, в'язані речі, пошуки подарунків, радість кожному красивому снігопаду ніби вперше. І тихе передчуття дива. Яке ось-ось трапиться. Адже коли, як не напередодні Нового року і Різдва", - поділилася своїм піднесеним настроєм співачка.

Шанувальники прийшли в захват від спокусливого і жіночного образу Насті.

  • Дуже красиві фотки, з такою зачіскою зовсім інша, образ - вогонь
  • Сексуальна і дуже красива
  • Яка ж ви красива
  • Снігуронька - бомба
  • Ти прекрасна
  • Така неймовірна
  • Прекрасна леді
  • Дуже красива, яскрава!
  • Пощастило, Потапу
  • Класна!

Нагадаємо, що Настя Каменських з'явилася на зйомках популярного шоу у яскраво-червоній сукні і лакових ботфортах з незвичною зачіскою.

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Настя Каменських
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