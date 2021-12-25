Снігуронька - бомба: Каменських в екстремальному шкіряному міні викликала фурор в мережі

Настя Каменських в передчутті Нового року. Співачка встигла прикрасити свій будинок і навіть склала список корисних подарунків , яким поділилася з шанувальниками. Настала черга святкової фотосесії!

Настя розташувалася на дивані в новорічних інтер'єрах і серед святкового оздоблення. Вона позує в ультракороткій шкіряній сукні кремово-бежевого відтінку, одягла гетри в тон і накинула на плечі теплий і затишний светр молочного відтінку.

Настя Каменських підкорила спокусливим образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Зірка зібрала кучеряве волосся у високий хвіст і віддала перевагу золотим прикрасам.

"Кінець грудня - це постійне відчуття свята. Затишні вечори, в'язані речі, пошуки подарунків, радість кожному красивому снігопаду ніби вперше. І тихе передчуття дива. Яке ось-ось трапиться. Адже коли, як не напередодні Нового року і Різдва", - поділилася своїм піднесеним настроєм співачка.

Шанувальники прийшли в захват від спокусливого і жіночного образу Насті.