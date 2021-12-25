Снігуронька - бомба: Каменських в екстремальному шкіряному міні викликала фурор в мережі
Настя Каменських в передчутті Нового року. Співачка встигла прикрасити свій будинок і навіть склала список корисних подарунків, яким поділилася з шанувальниками. Настала черга святкової фотосесії!
В Instagram-акаунті вона розмістила результати ефектного новорічного фотосету.
Настя розташувалася на дивані в новорічних інтер'єрах і серед святкового оздоблення. Вона позує в ультракороткій шкіряній сукні кремово-бежевого відтінку, одягла гетри в тон і накинула на плечі теплий і затишний светр молочного відтінку.
Настя Каменських підкорила спокусливим образом (фото: instagram.com/kamenskux)
Зірка зібрала кучеряве волосся у високий хвіст і віддала перевагу золотим прикрасам.
"Кінець грудня - це постійне відчуття свята. Затишні вечори, в'язані речі, пошуки подарунків, радість кожному красивому снігопаду ніби вперше. І тихе передчуття дива. Яке ось-ось трапиться. Адже коли, як не напередодні Нового року і Різдва", - поділилася своїм піднесеним настроєм співачка.
Шанувальники прийшли в захват від спокусливого і жіночного образу Насті.
- Дуже красиві фотки, з такою зачіскою зовсім інша, образ - вогонь
- Сексуальна і дуже красива
- Яка ж ви красива
- Снігуронька - бомба
- Ти прекрасна
- Така неймовірна
- Прекрасна леді
- Дуже красива, яскрава!
- Пощастило, Потапу
- Класна!
Нагадаємо, що Настя Каменських з'явилася на зйомках популярного шоу у яскраво-червоній сукні і лакових ботфортах з незвичною зачіскою.