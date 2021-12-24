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Зухвала Настя Каменських прийшла на зйомки шоу у міні та шкіряних ботфортах (фото)

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П'ятниця 24 грудня 2021 15:10
Зухвала Настя Каменських прийшла на зйомки шоу у міні та шкіряних ботфортах (фото) Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменських постане у фінальному ефірі популярного шоу "Маска", що вийде на каналі "Україна" 25 грудня, в зухвалому образі - мінісукні та шкіряних ботфортах.

Для останнього випуску сезону співачка обрала оригінальну червону закриту сукню, прикрашену чорними вставками з бахроми, які перегукуються з високими лакованими чоботами на підборах.

А в ролі аксесуарів використала сережки-каффи й два чорні кільця на пальцях.

Зухвала Настя Каменських прийшла на зйомки шоу у міні та шкіряних ботфортах (фото)

Настя Каменських (фото: канал "Україна")

Б’юті-образ зіркового детектива гіпершоу вражає не менше.

Макіяж у червоно-чорних тонах підкреслює погляд суперстар, а зачіска з об’ємною косою створює справді бунтарський лук.

Зухвала Настя Каменських прийшла на зйомки шоу у міні та шкіряних ботфортах (фото)

Настя Каменських (фото: канал "Україна")

На знімальному майданчику співачка розповіла, чого чекати глядачам від суперфіналу проєкту.

"Цей сезон "Маски" вражає ще більше, ніж перший. У нас було стільки класних номерів! Оля постійно сперечалася, ми з детективами влаштовували своє шоу. Але те, що ви побачите в грандіозному фіналі, здивує вас ще більше", - інтригує NK за кулісами зйомок.

Зухвала Настя Каменських прийшла на зйомки шоу у міні та шкіряних ботфортах (фото)

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Раніше Каменських розповіла Каті Осадчій про депресію.

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Настя Каменських
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