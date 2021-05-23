Знімаю маски: Могилевська вперше розкрила правду про своє походження

Наталя Могилевська вміє змусити говорити про себе. Чого варта її ефектна поява на світському заході в яскравій сукні кольору апельсина, яку обговорювала вся мережа! Артистка відрізняється вогненним темпераментом, і, як виявилося, це не просто так!
В інтерв'ю Каті Осадчій в рамках програми "Світське життя" вона заявила, що у неї є болгарське коріння – раніше зірка ніде не афішувала цю інформацію про себе.
"Я завжди соромилася свого походження. Завжди хотіла бути скандинавської стильною блондинкою. Прохолодною, мудрою, інтелігентною, але я пристрасна брюнетка. Я болгарка наполовину, моя мама - болгарка. Можна вважати, що я вперше в житті знімаю маски", - заявила співачка.
Наталя випустила гарячий кліп на пісню "До дна". Як зізналася співачка, під час зйомок вона «ледь уникла удару ножем у серце». Втім, артистка згодна з твердженням про те, як на екрані, так і в житті, чоловік повинен її або віданно любити, або померти.
Також напередодні літнього сезону зірка оголосила війну зайвим кіло і навіть запустила марафон схуднення.
Наталя зібралася активно худнути до літа
"Я дуже хочу схуднути. Я дійсно набрала під час локдауну зайву вагу", - зізналася співачка і заявила, що має намір худнути разом з усією країною. "Це дійсно мотивація. Любов шанувальників мені допоможе!" - переконана Могилевська.
Так, Наталя з сумом зазначає, що їй доведеться влітку відмовитися від фруктів. "Після трьох тільки полуничку", - кокетливо уточнила співачка.
Артистка також прокоментувала зміни в образі. Так, заради зйомок у кліпі вона стала.. русалкою з зеленим волоссям. "Всі сказали:"Наталя, щось не дуже". Чесно - це була перука", - розкрила інтригу Могилевська.