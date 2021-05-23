Знімаю маски: Могилевська вперше розкрила правду про своє походження

"Я завжди соромилася свого походження. Завжди хотіла бути скандинавської стильною блондинкою. Прохолодною, мудрою, інтелігентною, але я пристрасна брюнетка. Я болгарка наполовину, моя мама - болгарка. Можна вважати, що я вперше в житті знімаю маски", - заявила співачка.

Наталя випустила гарячий кліп на пісню "До дна". Як зізналася співачка, під час зйомок вона «ледь уникла удару ножем у серце». Втім, артистка згодна з твердженням про те, як на екрані, так і в житті, чоловік повинен її або віданно любити, або померти.

Також напередодні літнього сезону зірка оголосила війну зайвим кіло і навіть запустила марафон схуднення.

Наталя зібралася активно худнути до літа

"Я дуже хочу схуднути. Я дійсно набрала під час локдауну зайву вагу", - зізналася співачка і заявила, що має намір худнути разом з усією країною. "Це дійсно мотивація. Любов шанувальників мені допоможе!" - переконана Могилевська.

Так, Наталя з сумом зазначає, що їй доведеться влітку відмовитися від фруктів. "Після трьох тільки полуничку", - кокетливо уточнила співачка.