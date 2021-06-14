Спокуслива чаклунка: напівоголена Кім Кардашьян блиснула розкішними формами

Кім позує в трав'яного відтінку костюмі: укорочених брюках і піджаку. А під нього одягла відвертий корсет у вигляді язиків полум'я. З аксесуарів вона обрала кольє у вигляді золотих кіл, а на ноги взула босоніжки на високих шпильках. На завершення лука їй зробили яскравий макіяж з графічними елементами, а також манікюр з довгими закрученими нігтями.

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім не сказала, для чого вона влаштувала дану зйомку, але судячи з відміток, це новий кампейн косметичного бренду Кардашьян.

Фанати засипали знаменитість численними приємними словами: "Цей лук такий гарний!", "Оглушлива", "Я потребую цього, позитивні вібрації тільки", "Мені так подобається твій аутфіт і мейк-ап", "Чудова", "Красива", "О так", "Вогонь", - пишуть фанати.