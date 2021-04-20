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Спокуслива Барбі: Белла Хадід в топі і бриджах похвалилася ляльковими пропорціями

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 22:28
Спокуслива Барбі: Белла Хадід в топі і бриджах похвалилася ляльковими пропорціями Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадід опублікувала серію фото, на яких позує в яскравому "ляльковому" образі. Дівчина просто зачарувала шанувальників фігурою, а також поділилася своїм життєвим кредо.

Фото з'явилися в її блозі Instagram.

Белла Хадід зараз перебуває на відпочинку, а тому гарячий контент для її фанатам забезпечений. Цього разу велика любителька відвертих купальників одягла "ляльковий" костюм і просто підірвала мережу. Образ склали топ, а також бриджі життєрадісного рожевого кольору, оздоблені квітковим принтом.

Спокуслива Барбі: Белла Хадід в топі і бриджах похвалилася ляльковими пропорціямиСпокуслива Барбі: Белла Хадід в топі і бриджах похвалилася ляльковими пропорціямиСпокуслива Барбі: Белла Хадід в топі і бриджах похвалилася ляльковими пропорціямиСпокуслива Барбі: Белла Хадід в топі і бриджах похвалилася ляльковими пропорціями

Белла Хадід в новому вбранні підірвала мережу (фото: instagram.com/bellahadid)

Таке вбрання відмінно підкреслило фігуру супермоделі, яку не раз називали найкрасивішою в світі в різних рейтингах. Стрункі ноги, осина талія, розкішні груди і тендітні плечі: Белла виглядає, як лялька Барбі у своєму вбранні. А життєрадісну нотку додав і посил, який вона вклала в свій пост:

"Секрет в тому, щоб бути собою", - написала красуня. А потім додала: "О-О-о-о-о-о, здається, я просто видала свій секрет".

"Я буквально одержимий тобою", "Лялька", "Ти сяєш", "Така ідеальна", "Ти чудова", "Я хочу бути тобою", - пишуть їй фанати під постом.

До речі, перед відпусткою популярна модель уклала вигідну угоду. Вона продала свій пентхаус в престижному районі Нью-Йорка за 6,5 мільйонів доларів. Розкішну квартиру вона придбала ще в грудні 2019-го року у власника мережі кав'ярень за 6,1 мільйона доларів, але з незрозумілих причин вирішила продати нерухомість.

Раніше Белла Хадід показала стильний образ на кожен день.

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