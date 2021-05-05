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Спокуслива красуня: юна дочка Джуда Лоу показала гарячі фото з бойфрендом

Новость на русском → Великобританія, Середа 05 травня 2021 22:32
Спокуслива красуня: юна дочка Джуда Лоу показала гарячі фото з бойфрендом Айріс Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: Lite

20-річна дочка Джуда Лоу - Айріс - активно веде свій блог в мережі Instagram. І практично жоден її пост не обходиться без фото з коханим хлопцем.

Новий з них вона зробила максимально гарячим!

Серце однієї з найперспективніших і популярних в мережі моделей Айріс Лоу вже давно не вільне. 20-річна дівчина зустрічається з хлопцем на ім'я Джайрелл Робертс. Бойфренд старшої дочки Джуда Лоу також захоплюється моделінгом - він був помічений в декількох успішних кампейнах.

Спокуслива красуня: юна дочка Джуда Лоу показала гарячі фото з бойфрендомСпокуслива красуня: юна дочка Джуда Лоу показала гарячі фото з бойфрендомСпокуслива красуня: юна дочка Джуда Лоу показала гарячі фото з бойфрендомСпокуслива красуня: юна дочка Джуда Лоу показала гарячі фото з бойфрендомАйріс Лоу зі своїм бойфрендом (фото: instagram.com/lirisaw)

На нових фото вони позують разом на професійному майданчику, але для якої мети, поки невідомо. Сама Айріс одягла спокусливий комбінезон з абстрактним малюнком і великими каменями, який підкреслив її струнке тіло. Доповнили образ витончені босоніжки, яскравий макіяж з блискітками і зухвала укладка. А також соковитий персик в руках, який дівчина прихопила для більшого ефекту.

А ось її чоловік був одягнений як завжди: в спортивні речі. Хлопець навіть не зняв з обличчя захисну маску. Можливо, він просто був присутній на зйомках і не втримався від пари гарячих кадрів зі своєю коханою.

"Це рай", "Королева", "Друзі, ви що ще не цілувалися?", "Малятко, ти вогонь!", "Я просто одержимий тобою", "Ти виглядаєш приголомшливо", "Гаряче", "Ваше використання емодзі не має собі рівних", - засипали їх компліментами фоловери.

Раніше Айріс Лоу показала трендовий макіяж на сезон весна-літо 2021.

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