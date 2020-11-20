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Спокуслива Нікітюк без білизни блиснула екстремальним декольте і викликала заздрість у MARUV

Новость на русском → П'ятниця 20 листопада 2020 15:38
Спокуслива Нікітюк без білизни блиснула екстремальним декольте і викликала заздрість у MARUV Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведуча показала ефектну обновку

Леся Нікітюк зарекомендувала себе не тільки як народна ведуча і шоувумен, яку обожнюють глядачі за іскрометний гумор, але і блогер, за яким цікаво спостерігати в Instagram. За її життям стежить більше 3,5 млн підписників, і Леді Ле їх не розчаровує. Зірка розміщує фото і відео знакових моментів зі свого повсякденного життя і демонструє ефектні образи, адже ведуча обожнює красуватися в стильних вбраннях. Так, Леся опублікувала в Instagram свіжий знімок, на якому позувала у відвертому вечірньому образі.

Теледіва розташувалася на підлозі в чорному блискучій люрексній міні сукні з екстремальним декольте – під вбранням не виявилося білизни. Її волосся укладене в природні локони, а макіяж зроблений з акцентом на губи. Поруч у відерці стоїть пляшка шампанського і наповнений келих.

"Хвилинка самозамилування, ковток шампанського і пішла в кадр... Хоч це буває не часто... я про кадр", – з гумором підписала фото Леся.

Спокуслива Нікітюк без білизни блиснула екстремальним декольте і викликала заздрість у MARUV

Леся Нікітюк показала стрункі форми у міні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Пізніше вона похвалилася своїм новим придбанням, яке допомагає ведучій скрашувати похмурі дні за вікном. Леди Ле показала витончені туфлі з оригінальними підборами і пряжкою, щедро посипаною камінням від Amina Buddy.

"Яскравий акцент в цей сірий день. P. s. Сподіваюся, ввечері цей акцент не натре мені мозоль", – висловила своє бажання Леся.

Спокуслива Нікітюк без білизни блиснула екстремальним декольте і викликала заздрість у MARUV

Леся Нікітюк похвалилася оригінальною взуттям (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Я за ними полюю", - залишила підпис під фото обнови подруга ведучої, MARUV. "Ага! Знаєш скільки тобі концертів на них працювати? Аж півтора", – з гумором відповіла їй Леся.

Спокуслива Нікітюк без білизни блиснула екстремальним декольте і викликала заздрість у MARUV

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в спокусливому домашньому комплекті показала, як наводить красу.

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