Спокуслива русалка: дочка Джуда Лоу заворожила мережу досконалим тілом в сміливому образі

Дочка Джуда Лоу Айріс продовжує підкорювати мережу своїми незвичайними постами. Цього разу 20-річна модель (яка, втім, поки що більше прославилася як дочка актора), вирішила перевтілитися в казкового персонажа, а саме - русалочку Аріель. Дівчина одягла блідо-зелене плаття, яке підкреслило кожен сантиметр її досконалого тіла, а також руду перуку з довгим волоссям. В якості підпису Айріс вибрала пару емодзі. А ось фанати, як зазвичай, мовчати не стали.

Айріс в новому образі (фото: instagram.com/lirisaw)

"Ти просто русалонька", "Ця перука! Ти виглядаєш, як принцеса Діснея", "Сучасна русалочка, вібрації", "Королева", "Чудова", "О боже", "Ти нереальна", - не можуть стримати своїх захоплень вони.

Айріс обожнює жіночні вбрання (фото: instagram.com/lirisaw)

Айріс також днями показала, що обожнює жіночні вбрання. Вона запостила пару фото в квітчастій сукні з рукавами-ліхтариками, яка зробила її надзвичайно зворушливою. "Ти така милашка", - пишуть їй шанувальники, які обожнюють захоплюватися рідкісною красою старшої дочки Джуда Лоу.

Раніше Айріс Лоу показала гарячі фото з власного ліжку. Дівчина демонструє натуральну красу.