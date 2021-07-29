Спокуслива тропіканка: Ешлі Грем показала, як носити в'язане плаття

Ешлі Грем, яка нещодавно оголосила світові про свою другу вагітність, вирушила відпочити.

Ешлі позує на тлі океану і пальм, одягнувши одну з найактуальніших суконь цього літа - в'язану. Молочного відтінку, на товстих бретельках, довжиною до колін, вона виглядала досить скромно, якби не деталі. Під неї 33-річна модель одягла чорний купальник, який "підсвітили" ажурні вставки. Вбрання підкреслило округлі форми майбутньої мами, а також її природну красу.

Ешлі Грем в новому аутфіті (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі зробила макіяж з тонкими стрілками, які відмінно виділили очі, і підкреслила пухкі губи блиском. Волосся Грем розпустила по плечах, перекинувши недбало на одну сторону. Лук вийшов стильним і спокусливим, втім, як завжди.