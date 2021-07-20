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Гаряча матуся: вагітна Ешлі Грем знялася в провокаційній фотосесії

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США, Вівторок 20 липня 2021 19:32
Гаряча матуся: вагітна Ешлі Грем знялася в провокаційній фотосесії Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Ешлі Грем нещодавно оголосила світові про свою другу вагітность. Тепер фанати з нетерпінням чекають відвертих фотосесій, адже пишнотіла модель відома своєю любов'ю до демонстрації всіх сторін життя і свого тіла.

І перша з них вже опублікована в її блозі.

Ешлі вперше в зйомці оголила свій "вагітний" животик. Вона одягла чорно-білі вільного крою штани, а також чорний топ без бретелей. Доповнили лук гарячої знаменитості шльопанці, а також капелюшок і великі сережки з білими каменями. Макіяж Грем зробили в коричнево-помаранчевій колірній гамі. Дівчина позує на тлі природи і дерев'яних дачних будівель, заграючи з камерою. Зйомка вийшла атмосферною і незвичайною.

Гаряча матуся: вагітна Ешлі Грем знялася в провокаційній фотосесіїГаряча матуся: вагітна Ешлі Грем знялася в провокаційній фотосесії

Гаряча матуся: вагітна Ешлі Грем знялася в провокаційній фотосесіїГаряча матуся: вагітна Ешлі Грем знялася в провокаційній фотосесіїГаряча матуся: вагітна Ешлі Грем знялася в провокаційній фотосесіїЕшлі Грем ділиться "вагітними" луками (фото: instagram.com/ashleygraham)

Пізніше модель додала ще один стильний образ, який можна сміливо брати на озброєння для щоденного використання майбутньої осені. Ешлі вдало комбінувала класичні брюки коричневого відтінку, білу сорочку, а також смугастий джемпер. Просто і стильно!

Раніше Грем показала фігуру у наймоднішому купальнику літа 2021.

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