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Спокуслива відьмочка: Леся Нікітюк схвилювала мережу апетитними формами в нескромній сукні

Новость на русском → Неділя 01 листопада 2020 14:35
Спокуслива відьмочка: Леся Нікітюк схвилювала мережу апетитними формами в нескромній сукні Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Ведуча весело відзначила Хеллоуїн

Леся Нікітюк ніколи не упускає нагоди повеселитися. А Хелловін до того ж став черговим приводом покрасуватися в незвичному образі. Зірка вирішила вкотре зробити ставку на свою розкішну фігуру і не прогадала.

Леся одягла чорну сукню з корсетом і пишною спідницею з фатіну, яка підкреслила її спокусливі форми і тендітні плечі. А завдяки вмінню ефектно позувати – і стрункі ноги екс-ведучою "Орла і Решки". В доповнення до наряду вона підібрала обідок в чорно-помаранчевих тонах самого "страшного" свята року, а також кольє і браслети. Вона розпустила волосся, попередньо їх вирівнявши, а макіяж зробила стриманий, без крикливих і страшних елементів в дусі Хеллоуіна.

Спокуслива відьмочка: Леся Нікітюк схвилювала мережу апетитними формами в нескромній сукніСпокуслива відьмочка: Леся Нікітюк схвилювала мережу апетитними формами в нескромній сукні
Спокуслива відьмочка: Леся Нікітюк схвилювала мережу апетитними формами в нескромній сукніЛеся Нікітюк не любить нудьгувати (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Образ вийшов спокусливим і гармонійним, і фанати не могли не відзначити це. "Яка красивущая", "Вау, вау, вау", "Красиво і зовсім не страшно", "Крутий образ, красуня", "Неймовірна", "Цариця гарбузів", - пишуть фанати. Багато також зазначили, що Леся – відмінна сестра і тітка для дівчаток, з якими з'явилася в кадрі. І що вона – чудовий приклад того, що свята потрібно проводити з сім'єю.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала ще більш відвертий і притягальний образ, поставши перед фанатами в боді і ажурних колготках.

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