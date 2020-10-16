Соковитий персик: Белла Хадід показала крупним планом апетитні форми в сміливому бікіні

Белла Хадід не так давно відзначила 24-й день народження. На честь такої події зірка в компанії друзів вирушила на екзотичні острови, засипавши мережу відвертими кадрами. Дівчина, яка обожнює звабливі образи, продемонструвала розкішне тіло в такому крихітному бікіні, що її форми туди ледь вміщалися. Але, як виявилося, гарячий контент ще не закінчився.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Кілька годин тому молодша Хадід виклала в мережу кадри більш провокаційні. Цього разу вона приміряла бікіні соковитого лимонного відтінку. Крихітні трусики і бюстгальтер ледь прикривали форми популярної у всьому світі моделі. Але Хадід пішла ще далі – вона прийняла настільки провокаційні пози, що кадри вийшли максимально спокусливими. До того ж вона зробила фото крупним планом.

Пляжний образ доповнила сітка такого ж відтінку, пов'язка на голові, безліч золотавих браслетів і великі сережки, а також сонцезахисні окуляри. Макіяж Белла також зробила, підкресливши блиском губи, а хайлайтер - золотисте сяйво шкіри.

На численних фото та відео вона продемонструвала всі веселощі, що панували на торжестві. Чи потрібно говорити, в якому захваті залишилася мережа? Шанувальники підірвали сторінку моделі коментарями, зазначивши її сексапільність і красу.

Нагадаємо, раніше зірка взяла участь в провокаційному показі Ріанни.