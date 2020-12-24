Софія Ротару після Москви виступила на шоу "95 Кварталу": ось це сюрприз

Заслужена артистка України Софія Ротару прямо після Москви, де вона співала на "Пісні року", приїхала до Києва, щоб виступити на новорічному "95 Кварталі". Поява зірки стала для всіх сюрпризом, адже ніхто не очікував побачити артистку.

Останнім часом на Ротару сипалися гнівні коментарі, в яких українці не розуміли, чому вона їздить виступати в Росію. Зазначимо, що виступ артистки у "кварталівців" був 22 грудня, а зараз на фан-сторінці зірки з'явилося відео з цього виступу.

На сцену Софія вийшла в червоно-червоній сукні, вітали її гучними оплесками.