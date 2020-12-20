Софія Ротару продає свій розкішний готель в Криму

Софія Ротару вирішила продати свій розкішний готель "Вілла Софія" в Криму. За готель на дванадцять номерів в Ялті артистка просить ні багато ні мало - 25 млн євро.

Подейкують, що через пандемію число виступів Ротару різко скоротилося, а ось знижувати гонорари вона не поспішає. За виступ співачка просить 50 тисяч доларів і це без райдеру, йдеться у програмі "Ти не повіриш!".

А оскільки побічного бізнесу за запевненнями Ротару у неї немає, їй зараз доводиться важко. Зазначимо, що свій готель "Вілла Софія" в Ялті Ротару бізнесом не вважає. За деякою інформацією, управляє готелем невістка народної артистки - Світлана Євдокименко.

Тепер же готель через окупацію та пандемію коронавірусу несе суцільні збитки. В готелі 12 номерів, і найдешевший обійдеться у 200 доларів на добу, а ось "люкс" - від 800 доларів і вище.

Готель Ротару в Криму (фото: villa-sofia.ru)

І хоча в загальному доступі оголошення про продаж немає, кажуть, що продається готель через закриті канали. Причому ціна покупки озвучується тільки елітним покупцям. Артистка просить за нерухомість 25 млн євро.

Ротару зізнається, готель для неї - особливий, адже тут все дихає спогадами про її коханого чоловіка - музиканта Анатолія Євдокименка, який помер у 2002 році від інсульту.

В старому будинку в цьому місці вони з чоловіком репетирували протягом десятиліть. В готелі у Ротару є і власний номер - 12-й. Він облаштований під всі потреби Софії Михайлівни.

Готель Ротару в Криму (фото: villa-sofia.ru)

Втім, за твердженням Ротару, після анексії вона ніколи не бувала ні в готелі, ні в своїй квартирі в Ялті. Раніше вона любила гостювати там і рибалити на морі. Трикімнатні апартаменти Ротару продала ще два роки тому, але тепер нерухомість знову виставлена на торги.

Зазначимо, що про проблеми з готелем Ротару в Криму говорили ще рік тому. Тоді "Вілла Софія" раптово зачинилися нібито на ремонт.