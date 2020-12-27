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Софія Ротару розповіла, чому не хоче, щоб онука виходила зараз заміж

Новость на русском → Київ, Неділя 27 грудня 2020 22:36
Софія Ротару розповіла, чому не хоче, щоб онука виходила зараз заміж Софія Ротару (фото: sofiarotaru.com)
Автор: Роман Мирончук

Софія Ротару розповіла про свою племінницю і онуку. При цьому народна артистка України зізналася, чому не хоче, щоб її 19-річна онука Соня Євдокименко зараз виходила заміж.

Співачка розповіла, що знайома з нареченим Соні. При цьому вона вважає, що їй все ж таки ще рано виходити заміж. Їй ще необхідно закінчити навчання і отримати хорошу освіту. Про це Софія Ротару розповіла програмі "Світське життя".

"Я з ним знайома, але хто знає, це її доля і вона буде сама вирішувати. Вона ще юна, я вважаю, що ще зарано. Вона повинна закінчити навчання, отримати гарну освіту, а все інше, я думаю, у неї вийде", - заявила артистка.

Що ж стосується одруження своєї племінниці співачки Sonya Kay, яка вийшла заміж в цьому році за хокеїста Олега Петрова, то Софія Ротару зізналася, що з нареченим вона не була знайома.

Але коли вони зустрілися поглядом і він посміхнувся їй, то артистка відразу зрозуміла, що він хороший хлопець. При цьому найголовніше, що Соня щаслива з ним.

Софія Ротару висловилася про заміжжя своєї онуки Соні Євдокименко (відео: YouTube)

Нагадаємо, внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко, яка живе в Нью-Йорку, прилетіла в Київ. Дівчина зробила кілька фотографій з мамою та бабусею.

Раніше онука Ротару з нареченим показали, як щасливо вони проводять час біля океану в Мексиці.

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