Софія Ротару зворушливо звернулася до племінниці з особливого приводу

Племінниця Софії Ротару, співачка Sonya Kay 7 червня 2020 року вийшла заміж за хокеїста Олега Петрова. Обранець артистки молодше її на три роки, а доленосна зустріч сталася на вечірці у друзів і переросла в бурхливий роман, а пізніше – весілля. Так, цього року молода сім'я святкує свій перший ювілей – 1 рік спільного життя. З такого приводу племінницю привітала навіть сама Софія Ротару.

Так, легенда естради залишила послання для Соні і Олега в Instagram Stories.

"Соня і Олег, я вас вітаю з річницею вашого спільного життя. Я вам бажаю міцного здоров'я, щастя, вічної любові і найкращого. З річницею вас!"- звернулася вона до пари.

Скріншот (instagram.com/sofiarotaru.official)

Sonya Kay публікувала на своїй сторінці в Instagram пам'ятний романтичний весільний кадр, де закохані відображені за хвилину до поцілунку. Також можна побачити, як Соня і Олег розписуються, і помилуватися щасливими молодятами на інших атмосферних кадрах.

Соня поділивсь пам'ятними фото з весілля (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

"Сьогодні рік нашої сім'ї! Я дякую долі за те, що зустріла тебе! Ти моє серце, моя опора ти мій найкращій друг! Люблю тебе безмежно!!!!"- залишила Соня послання чоловікові.

У сторіс дівчина показала ще парочку кадрів з сімейного архіву, підписавши їх "Наш день. Люблю". Також вона показала розкішний ніжний букет з біло-рожевих троянд, який презентував їй чоловік.

Соня зізналася в коханні чоловікові (фото: instagram.com/sonyakayofficial)