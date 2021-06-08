Софія Ротару зворушливо звернулася до племінниці з особливого приводу
Племінниця Софії Ротару, співачка Sonya Kay 7 червня 2020 року вийшла заміж за хокеїста Олега Петрова. Обранець артистки молодше її на три роки, а доленосна зустріч сталася на вечірці у друзів і переросла в бурхливий роман, а пізніше – весілля. Так, цього року молода сім'я святкує свій перший ювілей – 1 рік спільного життя. З такого приводу племінницю привітала навіть сама Софія Ротару.
Так, легенда естради залишила послання для Соні і Олега в Instagram Stories.
"Соня і Олег, я вас вітаю з річницею вашого спільного життя. Я вам бажаю міцного здоров'я, щастя, вічної любові і найкращого. З річницею вас!"- звернулася вона до пари.
Скріншот (instagram.com/sofiarotaru.official)
Sonya Kay публікувала на своїй сторінці в Instagram пам'ятний романтичний весільний кадр, де закохані відображені за хвилину до поцілунку. Також можна побачити, як Соня і Олег розписуються, і помилуватися щасливими молодятами на інших атмосферних кадрах.
Соня поділивсь пам'ятними фото з весілля (фото: instagram.com/sonyakayofficial)
"Сьогодні рік нашої сім'ї! Я дякую долі за те, що зустріла тебе! Ти моє серце, моя опора ти мій найкращій друг! Люблю тебе безмежно!!!!"- залишила Соня послання чоловікові.
У сторіс дівчина показала ще парочку кадрів з сімейного архіву, підписавши їх "Наш день. Люблю". Також вона показала розкішний ніжний букет з біло-рожевих троянд, який презентував їй чоловік.
Соня зізналася в коханні чоловікові (фото: instagram.com/sonyakayofficial)
Нагадаємо, що раніше Софія Ротару привітала свою єдину внучку Соню Євдокименко з 20-річчям. Дівчина зустріла круглу дату у США з коханим-мільйонером Денисом Жадановим.