Скучила за концертами: Кароль у розкішній сукні-халаті запропонувала свіжу альтернативу live-виступу

"Пісня" Красиво " особлива, і кліп на неї міг бути тільки таким - це Live performance, живе виконання з моїм бендом. Я скучила за концертами, за тим, як пісня оживає в моменті. Це не просто студійний запис, Live performance - це звук мого серця",-розповіла українська поп-діва.

До слова, live кліп "Красиво" стане частиною нової сольної програми Тіни, прем'єра якої відбудеться 25 квітня в ефірі 1+1 і 27 квітня на її YouTube-каналі.

За словами режисера живого концерту кліпмейкера Максима Делієргієва, зняти такий формат виступу було надскладним завданням.

Тіна Кароль з музикантами та балетом запалила під нову пісню (прес-служба)

"Живі інструменти, живий вокал, весь перформанс повиннен цікаво звучати і круто виглядати з першого і єдиного дубля", - пояснив він.

Над оригінальним образом Тіни працювали fashion-директор Vogue Hong Kong Анна Зюрова і стиліст співачки Ольга Ревуцька.

У живому кліпі вона постала перед шанувальниками в розкішному помаранчевому платті-халаті з капюшоном з контрастною вставкою і акуратних човнах, що створюють єдиний яскравий образ.

Тіна без білизни в розкішній сукні-халаті влаштувала перформанс на сцені