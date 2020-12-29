Досконала: Тіна Кунакі демонструє бездоганну фігуру у відвертому купальнику

Тіна Кунакі останнім часом радує фанатів відвертими фото в купальниках. Інакше і бути не може, адже молода дружина Венсана Касселя знаходиться на райських пляжах Ріо-де-Жанейро. Сюди ось вже кілька років поспіль знаменита пара відлітає на "зимівлю". Цього разу модель підібрала стильний купальник і дуже спокусливий, а фото вирішила зробити атмосферним і зі змістом.

Тіна заворожила мережу (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тіна позує в блідо-жовтого відтінку купальнику, який відмінно підкреслив її золотистий загар. Стрункі ноги, тонка талія, пишні груди і точені руки - Тіна постаралася продемонструвати на знімку відразу всі свої достоїнства. Важлива деталь: її купальник відмінно гармонує з відтінком пляжних парасольок, а також шезлонга і, само собою, піску.

"В меду", - написала Кунакі, яка зручно розташувалася на пляжі, підставивши своє бездоганне тіло сонцю. У відповідь Тіна почула неймовірну кількість компліментів. Шанувальники не можуть намилуватися фігурою дружини знаменитого ловеласа та її вмінням позувати. Що ж, модель дійсно постаралася!

Раніше ми писали, що Тіна Кунакі показала оголене тіло на спекотному фото з пляжу.