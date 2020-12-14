Я зробила помилку? "Холостячка" Мішина пояснила, чому вигнала Рибака

Головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, чому вирішила прибрати з проекту Андрія Рибака. Актриса пояснила свою позицію з приводу цього учасника на своїй сторінці в Instagram. Вона розповіла, що багато хто просто закидав її повідомленнями про те, чому ж вона так зробила.

Ксенія зазначила, що серце не може помилятися, але їй приємно, що серед глядачів випуск шоу отримав такий відгук.

"Зізнатися чесно, я не очікувала, що минулий ефір викличе такий ажіотаж. Багато уваги означає передусім, що вам ця тема відгукується, що випуск торкнувся чогось важливого і мені хочеться в цьому розібратися. Багато пишуть, що я зробила помилку. Але що таке помилка? Помилка - це коли щось йде не так, але серце не може помилятися", - написала Мішина.

Мішина пояснила, чому такий вибір вона зробила в ефірі програми у п'ятницю, 12 грудня.

"Я сприймаю помилки як досвід. Це не означає, що я сама премудрість і мені не буває боляче, образливо чи соромно, просто я завжди дію! У п'ятницю я прийняла таке рішення лише тому, що добре зрозуміла, що відчуваю, а точніше сказати, чого не відчуваю", - написала актриса.

Вона повідомила шанувальникам, що абсолютно нічого не відчуває до Андрія Рибака.

"Що може бути цінніше подарунків долі, нехай навіть у вигляді випробувань, коли ми дізнаємося себе?! Такі ситуації даються нам, щоб ми жили всі в повній мірі і створювали, відточували свою особистість. У мене була прекрасна можливість пожити з різними емоціями і перевірити, наскільки все-таки важливі для мене ті принципи, які були порушені", - резюмувала Ксенія.

Як ми повідомляли раніше, Андрій Рибак розсекретив подробиці своїх відносин за межами проекту і освідчився.