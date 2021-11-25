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Ми зробили помилку: Каньє Уест висловив бажання повернути Кім Кардашьян

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Четвер 25 листопада 2021 19:18
Ми зробили помилку: Каньє Уест висловив бажання повернути Кім Кардашьян Кім Кардашян і Каньє Уест (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Поки Кім Кардашян насолоджується (або робить вигляд) новими відносинами з молодим актором Пітом Девідсоном, Каньє Уест продовжує висловлюватися в мережі про свої почуття до екс-дружини.

Принаймні, про це повідомляють інсайдери. На недавньому благодійному заході репер заявив, що він визнає помилки і сподівається все виправити.

"Ми робили помилки. Я робив помилки. Робив те, що неприйнятно для чоловіка. І робив це публічно. Але тут і зараз я хочу заявити, що збираюся змінитися. Я не дозволю реаліті-шоу або телеканалам писати розповідь про нашу сім'ю. Я священик у моєму домі, - підсумував Каньє і продовжив. - Якщо ворог зможе розділити Кім'є, то багато сімей вважатимуть це чимось нормальним. Однак коли бог все ж об'єднає Кім'є, пари по всьому світу опиняться під впливом цього". Ці слова були розцінені шанувальниками як бажання повернути свою дружину.

Ми зробили помилку: Каньє Уест висловив бажання повернути Кім КардашьянКім Кардашьян відійшла від скандального розлучення (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, такі новини вже неодноразово з'являлися в мережі, проте пізніше сам репер їх спростовував появою на людях з молодою дівчиною.

Раніше ми писали про новинку від Кім Кардашьян, яка зробить фігуру просто досконалою.

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