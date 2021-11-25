Ми зробили помилку: Каньє Уест висловив бажання повернути Кім Кардашьян

Поки Кім Кардашян насолоджується (або робить вигляд) новими відносинами з молодим актором Пітом Девідсоном , Каньє Уест продовжує висловлюватися в мережі про свої почуття до екс-дружини.

Принаймні, про це повідомляють інсайдери. На недавньому благодійному заході репер заявив, що він визнає помилки і сподівається все виправити.

"Ми робили помилки. Я робив помилки. Робив те, що неприйнятно для чоловіка. І робив це публічно. Але тут і зараз я хочу заявити, що збираюся змінитися. Я не дозволю реаліті-шоу або телеканалам писати розповідь про нашу сім'ю. Я священик у моєму домі, - підсумував Каньє і продовжив. - Якщо ворог зможе розділити Кім'є, то багато сімей вважатимуть це чимось нормальним. Однак коли бог все ж об'єднає Кім'є, пари по всьому світу опиняться під впливом цього". Ці слова були розцінені шанувальниками як бажання повернути свою дружину.

Кім Кардашьян відійшла від скандального розлучення (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, такі новини вже неодноразово з'являлися в мережі, проте пізніше сам репер їх спростовував появою на людях з молодою дівчиною.