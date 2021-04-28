Зовсім інша любов: Анастасія Приходько показала старших дітей і зробила зізнання
Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно стала мамою втретє, показала милі фото зі своїми старшими дітьми. Крім місячного синочка Луки, у артистки підростають 11-річна дочка Нанна і 5-річний син Гордій.
Знімками знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Так, на фото Гордій сидить у мами на колінах і вони ніжно труться носами один об одного.
Анастасія зізналася, що любов до синів дещо відрізняється від тієї, що вона відчуває до дочки.
Анастасія Приходько зачарувала фото з 5-річним сином Гордієм (фото: instagram.com/prykhodko_official)
"Сини це зовсім інші емоції, зовсім інша любов, зовсім інші почуття!!! Тепер у мене хлопчик і хлопчик!!! Розкажіть, які почуття у Вас, до доньки і синочка, чим відрізняються? Любов одна! А ось почуття інші", - поділилася багатодітна мама.
Вона також опублікувала забавні і милі фото з донькою Нанною, на яких та ще зовсім малятко. Виконавиця розповіла, як виховує свою дівчинку - на її думку, вона повинна вміти якомога більше і бути самостійною.
Анастасія Приходько показала архівні фото з донькою Нанною (фото: instagram.com/prykhodko_official)
"Виховання дівчаток!!! Це напевно постійні переживання за все, треба вчити праці, самостійності, вмінню обходиться в побуті, бути хорошою господинею. Я не з тих хто говорить "для дівчинки головне вийти заміж!" Але якщо вона нічого не вміє, що це буде? Я свою принцесу вчу всьому, і можу сказати що вона відмінний помічник в свої 11 років! А головне що я вчу, так це щоб збувалися її мрії, вона домагалася поставлених цілей, була доброю до оточуючих і ніколи не плакала через дрібниці, і не давала себе в образу! Дівчатка це зовсім інша любов, більш трепетна, відповідальна, бо дівчатка це твоє відображення в майбутньому! І від тебе залежить, яка у неї буде потім сім'я", - зазначила Приходько.
Підписники почали розчулюватися ніжним кадрам і ділитися своїми думками на цю тему в коментарях.
- Так мило
- Чудесні
- Так, хлопчик - це особливий космос
- У мене синочок і дочка. Любов до них однакова, адже вони кожен день різні. Один день дочка вся ніжна і солодка, а син як їжачок, а на наступний день міняються ролями
- Настюша, дітки це безцінне, різниці для мами немає і почуття однакові, що до доньки, що до синочка, я думаю так
- Дуже важлива і цікава тема, дякую що обговорюєте
- Красотулька
- Яка чарівна красуня!!!
- Настюша, я обожнюю твою сім'ю, ти кльова матуся, дітки миленькі, в загальному здоров'я вам всім і Божої благодаті, ви кращі!!!
- Від батьків залежать і хлопчики і дівчатка і їх сім'ї потім...і навіть все життя далі.
Нагадаємо, Анастасія Приходько без макіяжу зачарувала family look з малюком.
Раніше Приходько похвалилася розкішним Lexus за 1,5 млн і висловилася про "цікаві" заняття в авто.