Зовсім скоро: Скарлетт Йоханссон і її чоловік Колін Джост чекають дитину
Знаменита голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон готується вдруге стати мамою. 36-річна зірка вагітна від свого чоловіка, 39-річного коліна Джоста. Для нього це буде перша дитина, а у Скарлетт вже є дочка від попереднього шлюбу.
Як повідомляють джерела, наближені до сім'ї, Колін просто в захваті, і радісна подія трапиться вже дуже скоро.
До слова, Скарлетт довго намагалася тримати все в строгому секреті. Так, Йоханссон навіть пропустила кілька івентів, присвячених виходу фільму "Чорна вдова", де вона грає головну роль і є виконавчим продюсером. Актриса з'являлася на них тільки за допомогою відеозв'язку і намагалася не показувати себе в повний зріст. Так що новину про народження малюка вона, швидше за все, також постарається приховувати до останнього.
Скарлетт і Колін неймовірно щасливі (фото: Getty Images)
Нагадаємо, для актриси це вже третій шлюб. До цього вона була одружена з актором Райаном Рейнольдсом і журналістом Вісентем Еспінозою, у шлюбі з яким народила дочку Розу.
Третій шлюб Йоханссон - з американським коміком, актором і сценаристом коліном Жостом - був зафіксований восени минулого року. Церемонію зробили інтимною, запросивши тільки близьких. Пара навіть не показала весільні фото.
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