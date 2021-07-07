ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зовсім скоро: Скарлетт Йоханссон і її чоловік Колін Джост чекають дитину

Новость на русском →
США, Середа 07 липня 2021 17:34
Зовсім скоро: Скарлетт Йоханссон і її чоловік Колін Джост чекають дитину Скарлетт Йоханссон з чоловіком (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Знаменита голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон готується вдруге стати мамою. 36-річна зірка вагітна від свого чоловіка, 39-річного коліна Джоста. Для нього це буде перша дитина, а у Скарлетт вже є дочка від попереднього шлюбу.

Як повідомляють джерела, наближені до сім'ї, Колін просто в захваті, і радісна подія трапиться вже дуже скоро.

До слова, Скарлетт довго намагалася тримати все в строгому секреті. Так, Йоханссон навіть пропустила кілька івентів, присвячених виходу фільму "Чорна вдова", де вона грає головну роль і є виконавчим продюсером. Актриса з'являлася на них тільки за допомогою відеозв'язку і намагалася не показувати себе в повний зріст. Так що новину про народження малюка вона, швидше за все, також постарається приховувати до останнього.

Зовсім скоро: Скарлетт Йоханссон і її чоловік Колін Джост чекають дитинуСкарлетт і Колін неймовірно щасливі (фото: Getty Images)

Нагадаємо, для актриси це вже третій шлюб. До цього вона була одружена з актором Райаном Рейнольдсом і журналістом Вісентем Еспінозою, у шлюбі з яким народила дочку Розу.

Третій шлюб Йоханссон - з американським коміком, актором і сценаристом коліном Жостом - був зафіксований восени минулого року. Церемонію зробили інтимною, запросивши тільки близьких. Пара навіть не показала весільні фото.

Раніше ми писали про розкішну зйомку, яку влаштував для улюблениці Вуді Алена австралійський Marie Claire.

Читайте LITE в Google News
актер актриса Голливуд Вуди Аллен Скарлетт Йоханссон мама
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Син Андрія Шевченка став футбольною зіркою у Англії і може ніколи не зіграти за збірну України
Син Андрія Шевченка став футбольною зіркою у Англії і може ніколи не зіграти за збірну України