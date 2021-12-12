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Спецвипуск гіпершоу "Маска": DZIDZIO готує неймовірний новорічний виступ

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Неділя 12 грудня 2021 09:03
Спецвипуск гіпершоу "Маска": DZIDZIO готує неймовірний новорічний виступ Фото: DZIDZIO здивує номером на новорічній "масці" (прес-служба телеканалу "Україна")
Автор: Володимир Костирін

DZIDZIO на спеціальному випуску популярного шоу "Маска" напередодні Нового року постане перед глядачами в незвичайному образі з особливою родзинкою.

Артист підготував для святкової "Новорічної МАСКИ", яка вийде на каналі "Україна" саме "під ялинку", яскравий виступ у кооперації з відомими масками.

Для виходу на сцену для номера співак вибрав особливий наряд: яскраву червону шубу, яку підкреслює штучне жовте хутро з чорними вкрапленнями.

Довершили святковий образ DZIDZIO чорний кашкет з чорним камінням і модні окуляри з черепами та камінням.

Спецвипуск гіпершоу &quot;Маска&quot;: DZIDZIO готує неймовірний новорічний виступ

Новорічний образ DZIDZIO для виступу на шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Але так я з'явився тут неспроста. На сцені співатиму "Зимова казка" - прошу глядачів вчити слова і будемо запалювати разом!" - розповів артист.

Разом з DZIDZIO на спеціальному випуску в його номері будуть також маски Ворон, Буйвол, Кажан, Жабеня, Вовк, Лев та Винова краля. Всі вони отримають подарунки і запалять у веселому танці.

Говорячи про свій солідний стаж зоряного детектива -2 сезони - співак зізнався, що дуже подружився з колегами, і часом у них виникають кумедні ситуації: "Нам тут так добре разом - постійно бавимось і підтримуємо одне одного".

Спецвипуск гіпершоу &quot;Маска&quot;: DZIDZIO готує неймовірний новорічний виступ

Михайло Хома DZIDZIO - зірковий детектив шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Ось, наприклад, сьогодні - мені у цьому вбранні затишно і тепло, а Настя Каменських змерзла і почала грітись об мене, у рукави засунула ручки. То я ж і не проти, кажу: "Грійся, моя маленька". То я тут як у сауні. Але Потапу нема чого переживати! Я грію нормально - без усіляких дурних моментів", - посміхається DZIDZIO.

На спецвипуску шоу "Новорічна МАСКА на каналі" Україна", яке вийде 31 грудня о 20:00, допомагати постійним детективам відгадувати знаменитостей під масками будуть їхні зіркові гості. Серед них:

співачки Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч, Анастасія Приходько, SLAVA KAMINSKA, Міша Романова, Анна Трінчер, Ассія Ахат, Lida Lee, співаки Павло Зібров, Олег Скрипка, Діма Коляденко, Петро Чорний, Gena VITER та Іво Бобул, актори Дарія Трегубова і Павло Костіцин, супермодель Алла Костромічова...

...фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук, лідер гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець, учасники гурту "ТНМК" Фагот і Фоззі, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковський, шоумен JULIK...

...а також відомі ведучі каналу "Україна" Лілія Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Альона Вінницька, Григорій Герман, Віталій Школьний, Максим Сікора, Юлія Галушка та ХАС.

Спецвипуск гіпершоу &quot;Маска&quot;: DZIDZIO готує неймовірний новорічний виступ

Для новорічного шоу "Маска" DZIDZIO підготував особливий номер (фото: прес-служба телеканалу "Україна")

Раніше ми писали, що Оля Полякова і DZIDZIO зворушили піснею про щасливих людей, яка стала саундтреком до новорічної сімейної комедії "Зірки за обміном".

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