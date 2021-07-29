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Терміново купити: Барбара Палвін демонструє розкішне тіло в трендовому купальнику

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США, Четвер 29 липня 2021 19:34
Терміново купити: Барбара Палвін демонструє розкішне тіло в трендовому купальнику Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: RBC.UA

Барбара Палвін, яка нещодавно вирушила до Греції, знову порадувала жарким контентом. Популярна модель продемонструвала своє розкішне тіло в трендовому купальнику цього літнього сезону.

Пост 27-річної красуні зібрав максимальну кількість відміток "подобається".

Барбара прихопила з собою кілька купальників, як суцільних, так і роздільних, щоб ніщо не заважало засмагати. Всі вони в цьому сезоні актуальні. Але останній - просто мастхев для тих, хто хоче стильно виділитися на пляжі.

Терміново купити: Барбара Палвін демонструє розкішне тіло в трендовому купальникуТерміново купити: Барбара Палвін демонструє розкішне тіло в трендовому купальникуБарбара Палвін в модному купальнику цього літа (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Купальник з блискучої тканини рожевого відтінку складається з трусиків з високою посадкою, прикрашених вирізом. А також асиметрично скроєного топа з однією бретелькою. Модель від Revolve можна придбати приблизно за 2500 грн, але подібні є в багатьох більш демократичних брендах.

З аксесуарів модель взяла тільки капелюшок. Барбара позує в басейні з бірюзовою водою на тлі моря і виглядає просто фантастично, як відзначили її численні фанати - зараз на її сторінці більше 16 мільйонів фоловерів.

Раніше дівчина показала ще одну модель, яка зробить пляжний образ спокусливим і стильним. Чорний, з відвертими вирізами на грудях і спині купальник, підкреслить всі достоїнства фігури, але при цьому буде робити візуально стрункішою. Надихаємося!

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