Стало відомо, чи залишився "Холостяк 11" з переможницею: всі секрети проекту

На програмі з'явилися учасниці проекту, а також "холостяки" останніх трьох сезонів – Михайло, Макс Михайлюк і Микита Добринін з дружиною Дариною Квітковою. Також в студію прийшла переможниця "Холостяка 10" Даша Ульянова.

Але глядачам було цікаво, як же склалося життя фіналісток "Холостяка 11" і чи залишився Михайло зі своєю обраницею.

Так, в студію прийшла Розалі. За словами дівчини, якийсь час вони з Михайлом переписвалися, але вона швидко зрозуміла, що спілкування виключно дружнє. Серце співачки і моделі зараз вільне.

Однією з основних інтриг було питання, як склалася доля улюблениці глядачів - фіналістки Юлії "Зайки".

Юлія "Зайка" зізналася, як склалося її життя після проекту (фото: instagram.com/holostyakstb)

Після фіналу дівчина і Михайло не бачилися. Вона не шукала з ним зустрічі. "Для мене ця історія закінчена", - резюмувала Юлія.

"У мене були сильні почуття. Це не може пройти за тиждень і за місяць. Треба час. Я проживаю цей біль. Зараз мені трошки легше", - чесно зізналася дівчина.

Михайло розповів, чи були у нього почуття до Юлі і чому він повернув її на шоу в дев'ятому випуску проекту.

Юлія досі переживає біль розставання (фото: instagram.com/julz_seven)

"У мене були почуття до Юлі. Але з часом я перестав розуміти її, ми віддалялися на момент її повернення, мої почуття нікуди не пішли. Я дав собі шанс спробувати ще раз. Мені тоді здавалося, що все буде як я думав", - зізнався бізнесмен.

"Я вдячний за те, що у нас було на проекті", - звернувся "холостяк" до Юлі.

Дівчина вже встигла знятися в серіалу "Кріпосна", а також запустила особисту лінію одягу - гроші від продажів підуть на благодійність.

Що стосується переможниці проекту і головного холостяка країни, то пара залишилася разом.

"Увечері ми поїхали в ресторан на березі моря і там провели наш вечір. Наш перший вечір без камер. Було дуже багато спілкування", - зізналися Анна і Михайло.

Михайло Заливако та Анна Богдан залишилися разом після проекту (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Михайло і Аня ніяк не могли наговоритися, залишившись наодинці - вони могли легко спілкуватися до 4-5 ранку.

Закохані з'їхалися швидко - по прильоту до Києва вони почали шукати спільну квртіру. Буквально через тиждень пара вже жила разом.

"Перший ранок. Міша мені каже: "Що ти хочеш на сніданок?" Мене про це ніколи не питали. Які Міша готує смачні млинці!" - зізналася дівчина.

Аню дратує, коли десь лежать речі, адже дівчина любить порядок. Мішу це навіть забавляє.

Закохані через тиждень після закінчення проекту стали жити разом (фото: instagram.com/holostyakstb)

Період, коли пара не могла з'являтися разом на людях, їх зблизив. У режимі конспірації вони провели більше двох місяців. Пізно ввечері закохані могли іноді дозволити собі прогулятися - сховавшись за капюшоном і масками. Пара навіть інкогніто літала до Туреччини на відпочинок.

У реальному житті закохані не розчарувалися в один одному, а тільки зміцнилися в своєму виборі.