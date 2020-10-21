Я намагалася: Оля Полякова відверто розповіла про своє дитинство

Покоління Z - саме так називають сучасних дітей. Вони вже з пелюшок опановують цифровий світ. Не ставлять запитань дорослим, а гуглять. "Z-ти" не завжди здатні зрозуміти, чому вони повинні сидіти у школі певний час, і хто сказав, що математика має бути після фізкультури. А ще ці діти вражають своїми неординарними захопленнями, які демонструють у шоу "Діти проти зірок" на Новому каналі. За лаштунками проєкту співачка Оля Полякова зізналася, що у віці її суперників у неї були кардинально інші хобі.

"У мене багато часу забирала музика. Інколи здавалося, що займаюся нею цілодобово. Але я намагалася знаходити можливість, щоб повишивати хрестиком, пов’язати гачком серветки, а спицями – шкарпетки. А ще займалася фігурним катанням", - зізналася Полякова.

За словами Олі, вона і зараз намагається знаходити час для улюблених занять. Уявіть, після багатогодинного концерту співачка любить готувати. І не готує щось на швидку руку, а страви з декількома технологічними процесами.

"Жінка з гвинтом у п’ятій точці встигає все. До речі, я ніколи не готую за рецептом і не зважую інгредієнти. Адже справжній кухар має творити", - з посмішкою каже Оля.

Оля Полякова у шоу "Діти проти зірок" (фото: прес-служба Нового каналу)

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