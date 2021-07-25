Старший - копія мами: Джамала похвалилася підрослими синами

Українська співачка Джамала, яка скоро вперше візьме участь у шоу "Танці з зірками", похвалилася в мережі своїми синами, які помітно підросли. Зіркова мама показала, як брати мило перекушують разом.

На кадрах малюки в одних підгузниках сидять за спеціальним дитячим столиком і ласують йогуртом. Старший Емір-Рахман корчить забавні пики на камеру, а малюк Селім-Гірай зосереджено намагається відкрити коробочку. До слова, молодший син Джамали вже стоїть і ходить.

Джамала зачарувала мережу милими кадрами з синочками (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Горда мама зазначила, що обидва вже справжні особистості, кожен зі своїм характером.

"Мої коти. Так схожі на нас з Бекіром, водночас обидва - справжні особистості (а що на нас чекає за 5-10 років?). Емір завжди обґрунтовує свій вибір, Селім діє за покликом серця. Старший точно знає, який смак обері сьогодні, а молодший залюбки завжди складе компанію", - поділилася Джамала.

Шанувальники засипали співачку розчуленими коментарями і відзначили, що старший синок просто її копія, а молодший більше схожий на тата.