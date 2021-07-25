Старший - копія мами: Джамала похвалилася підрослими синами
Українська співачка Джамала, яка скоро вперше візьме участь у шоу "Танці з зірками", похвалилася в мережі своїми синами, які помітно підросли. Зіркова мама показала, як брати мило перекушують разом.
Серією сімейних фото артистка поділилася в Instagram.
На кадрах малюки в одних підгузниках сидять за спеціальним дитячим столиком і ласують йогуртом. Старший Емір-Рахман корчить забавні пики на камеру, а малюк Селім-Гірай зосереджено намагається відкрити коробочку. До слова, молодший син Джамали вже стоїть і ходить.
Джамала зачарувала мережу милими кадрами з синочками (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Горда мама зазначила, що обидва вже справжні особистості, кожен зі своїм характером.
"Мої коти. Так схожі на нас з Бекіром, водночас обидва - справжні особистості (а що на нас чекає за 5-10 років?). Емір завжди обґрунтовує свій вибір, Селім діє за покликом серця. Старший точно знає, який смак обері сьогодні, а молодший залюбки завжди складе компанію", - поділилася Джамала.
Шанувальники засипали співачку розчуленими коментарями і відзначили, що старший синок просто її копія, а молодший більше схожий на тата.
- Солодкі
- Дуже гарненькі дітки, старшенький схожий на матусю, просто вилита мамина дитинка
- Милі, харизматичні малюки
- Чудові дітки. Здоров'я та щастя
- Емірка на Вас схожий, а Селімка на Бекіра. Сладусики
- Гарні хлопці!!! Старший копія мама, а молодший тато
- Які красунчики!
- Головне - всі здорові, а мама і тато щасливі! Насолоджуйтесь життям, адже кожна мить - неповторна, а діти ростуть!
- Карапузіки маленькі
- Так підросли
- Чудові
- Чарівні малюки
- Які милі
- Янголята!
Нагадаємо, раніше Джамала показала яскраві кадри зі зйомок "Танців з зірками" і захопила ефектним нарядом.