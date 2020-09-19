Без сорому: Санта Дімопулос раптово звернулася до суперниць на Танцях з зірками 2020

Санта Дімопулос – одна з фавориток на "Танцях з зірками 2020", але розслаблятися їй не доводиться, адже у цьому році суперники у неї гідні. Зірка посилено тренується і викладається по повній. За її плечима спортивне минуле і безліч перемог, тому дух конкуренції знаменитість відчула давно. Так, на сторінці в Instagram вона розповіла, кого вважає конкурентом на головному майданчику країни і звернулася до суперниць.

Артистка опублікувала портретний фотосет в ефектному сукні зі стразами, в якій танцювала під час третього прямого ефіру шоу "Танці з зірками 2020". На одному зі знімків вона позирут у компанії вибулої Слави Камінської.

"Дорогі дівчатка, пишу це без всякого сорому: я вважаю, що ви – офігенні! Знаю по собі, скільки праці і сил забирає підготовка до кожного ефіру. Ми всі працюємо на межі своїх можливостей і те, що робите ви мене надихає і змушує рухатися далі!" - звернулася вона до інших учасниць проекту.



⠀Санта Дімопулос не боїться конкуренції та суперниць (фото: instagram.com/santadimopulos)

Зірка вважає, що конкурентів у неї немає. До цього питання артистка підходить філософськи і переконана, що конкуренція з іншими– деструктивна, викликає стрес і "змушує нервувати, сумніватися в собі і порівнювати себе з іншими". "У результаті виходить ситуація, в якій ви робите не те, що вам потрібно насправді. Чому? Тому що ви прямуєте вже створеним правилами і приймаєте чужу гру. А для мене завжди цікавіше створювати свою гру! Це значить – конкурувати з собою", - зізнається Санта.

Санта Дімопулос зізнається, кого вважає головною суперницею (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Всі амбітні цілі та виклики я ставлю, в першу чергу, перед собою. В цьому випадку я слідую своїм цінностям, а не цінностям інших людей. Мій конкурент – це я сама, з минулого. Наскільки сильно я зможу обіграти ту дівчину? Наскільки зможу бути швидше, вище і сильніше її? Такі питання я задаю собі кожен день, дивлячись у дзеркало. Там я бачу свого головного одного конкурента, підтримку і стимул рухатися далі", - поділилася особистої філософією і мотивацією знаменитість.

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос зачарувала фото з дня народження донечки Софії.