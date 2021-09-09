У стилі бохо: 48-річна Кейт Бекінсейл у спокусливій сукні нареченої блиснула фігурою

Бекінсейл одягла білосніжну сукню з прозорого матеріалу в стилі бохо, вдало скомбінувавши її з колготками сіткою, черевиками, численними браслетами і чокером. Завершили картину квітка у волоссі, яскравий макіяж і пишна укладка.

Кейт Бекінсейл в образі нареченої (фото: instagram.com/katebeckinsale)

В якості підпису актриса вибрала ємне: "Упс", додавши також хештег "Вегас". Таким чином, красуня дала зрозуміти, що якщо вона і вийшла заміж, то в розпалі вечірки. Фанати просто підірвали сторінку Кейт своїми захопленими коментарями. Вони пишуть, що мріють так само виглядати в її віці, а також, що вона неймовірно спокуслива.

Нагадаємо, Кейт зараз незаміжня і не любить розповідати про своє особисте життя. Проте, в пресі раз у раз з'являються розповіді про її романи з хлопцями вдвічі молодшими. Нещодавно вона зустрічалася з 24-річним канадським рок-музикантом Гуді Грейсом. А до цього полягала в романтичних стосунках з 27-річним Пітом Девідсоном.