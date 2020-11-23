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Стильна і зухвала: 62-річна Шерон Стоун порадувала квітучим зовнішнім виглядом на домашньому фото

Новость на русском → Понеділок 23 листопада 2020 20:27
Стильна і зухвала: 62-річна Шерон Стоун порадувала квітучим зовнішнім виглядом на домашньому фото Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Lite

Зірка показала свого улюбленця

Шерон Стоун показала нове домашнє фото, на якому постала разом зі своїм домашнім улюбленцем - французьким бульдогом. Стоун сидить на дивані, а поруч розмістився пес. "Неділя з Бандитом Стоуном", - написала голлівудська зірка під кумедним знімком. Навіть для дому Шерон підібрала незвичайне вбрання, яке відразу ж викликало фурор в мережі.

Стильна і зухвала: 62-річна Шерон Стоун порадувала квітучим зовнішнім виглядом на домашньому фото
Шерон Стоун в новому образі (фото: instagram.com/sharonstone)

Вона позує в черговому яскравому домашньому образі, який склали джемпер з яскравим принтом (тут є і великий горох, і півонії, і індійське божество), червоно-помаранчева косинка на голові, а також чорні штани. На завершення образу зірка "Основного інстинкту" одягла окуляри в квадратній оправі з напівпрозорими стеклами. Актриса зробила легкий макіяж, вирівнявши тон обличчя і підфарбувавши губи.

Мережа тут же відгукнулася численними компліментами, називаючи актрису "божественною", "вічно молодою" і "неймовірно стильною". І з цим важко не погодитися! Також багато хто поцікавилися, як справи у сестри Шерон, яка перехворіла ковідом. Стоун не стала відповідати фанатам, так як рідко вступає в листування під постами. Зате з задоволенням розповідає все в своїх відео, якими ділиться досить часто.

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун показала, як виглядає в звичайному житті без макіяжу і укладок.

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