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Стильна Катя Осадча показала зачіску на всі випадки життя і стала княгинею

Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча не так часто останнім часом радувала шанувальників новими знімками і фотосетами. Але старт оновленої версії програми Світське життя знову занурив ведучу у вир світські тусовки, і вона не втрималася від фото в образах і вбраннях, які незабаром можна буде оцінити по ТБ. Так, Катя розповіла шанувальникам про свою секретну універсальну зачіску на всі випадки життя і показала вишуканий образ.

Фото ведучої в одночасно вишуканому та багатофункціональному ансамблі з'явилися в Instagram.

Телезірка віддала перевагу брюкам прямого фасону з високою лінією талії ніжно-рожевого кольору з легкої тканини і молочній блузі-сорочці в зелену смужку Вона розстебнула гудзики на рукавах, що додало образу елегантною недбалості. Взуття – універсальні білі кросівки.

Особливої уваги заслужили зачіска і макіяж. Катя обрала природність і ніжність. Її волосся завите в акуратні локони, частину яких вона заколола ззаду. Особливий акцент – оригінальні сережки-підвіски.

Катя Осачая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Коли день насичений різними подіями, завжди стає у пригоді універсальна зачіска. Дівчата зрозуміють, у кожної є свій варіант найзручнішої зачіски. Ось така моя вдала укладання на всі випадки життя", - написала Катя.

Також вона показала себе в образі "княгині Катерини", як назвав її після ефектного фото чоловік Юрій Горбунов. Катя одягла оригінальний головний убір з нової колекції українського бренду BEVZA. Він об'єднав в собі шапку молочного відтінку та елемент гардеробу, більше схожий на в'язану балаклаву. Колекція головних уборів різних відтінках отримала назву "Княгиня", а ціна такої незвичайної речі – 135 євро. Катя доповнила образ стьобаною акуратною курточкою-піджаком.

Катя Осачая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Не перестаю радіти, що українська історія і культура стають натхненням для дизайнерів... А поки приміряю головний убір, що натхненний образом Княгині Ольги!" – написала ведуча.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показала зимові забави з зоірковими друзями і сусідами.

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Новини України Катя Осадча
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