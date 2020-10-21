Стильна Катя Осадча у вбранні за 16 500 грн підкорила яскравим осіннім образом

Катя Осадча, як і раніше незмінна гостя всіх гучних світських заходів столиці і не тільки. Ведуча знайомить глядачів "Світського життя" з найцікавішими подіями і їх гостям, а сам при цьому блищить у вражаючих вбраннях. Так, Катя побувала на святкуванні дня народження одного з столичних ТРЦ і встигла поговорити із зірковими гостями, а заодно "вигуляти" яскравий осінній аутфіт.

Ведуча з'явилася на публіці в червоному вовняному пальто від українського бренду MAZINI, вартістю 16 499 грн. Вона доповнила свій світський лук чорним акуратним капелюшком, червоним гольфом і прямими чорними брюками.

Скріншот: mazini.com.ua

На фото Катя позує в компанії гостей заходу – групи KAZKA і Анни Тринчер. Подія відбулася 19 жовтня, а побачити грандіозну вечірку зсередини можна буде зовсім скоро у програмі "Світське життя".

Катя Осадча побачила світ я яскравому класичному двобортному пальто (фото: instagram.com/svitsketv)

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показала "закулісся" домашніх зйомок чоловіка-тіктокера Юрія Горбунова. Для цих цілей шоумен навіть облаштував спеціальну локацію з відповідним обладнанням, а його дружина зуміла підглянути процес створення нового контенту.

До речі, Юрій Горбунов розповів про ревнощі Каті Осадчої до його партнерки по серіалу "Великі Вуйки" Надії Мейхер. Багато питань у ведучої викликала сцена з поцілунком.