ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стильна цукерочка: Настя Каменських блиснула довгими ніжками в міні-шортах

Новость на русском →
Вівторок 21 вересня 2021 14:32
Стильна цукерочка: Настя Каменських блиснула довгими ніжками в міні-шортах Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Настя Каменських продемонструвала стильний осінній образ, в якому вирушила на прогулянку по місту, а заодно і похвалилася довгими ніжками.

Ефектні фото артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Настя позувала на тлі закритого жалюзі вікна, прикрашених яскравим графіті. На виконавиці - білий топ і ультракороткі джинсові шорти з бахромою, а також чорні колготки, шкіряний піджак і високі кеди на платформі.

Стильний лук Каменських доповнила чорною сумочкою через плече, а в руках вона тримає сонцезахисні окуляри. Наряд вигідно підкреслив апетитні довгі ніжки зірки.

Стильна цукерочка: Настя Каменських блиснула довгими ніжками в міні-шортахСтильна цукерочка: Настя Каменських блиснула довгими ніжками в міні-шортах

Настя Каменських похвалилася стрункими ногами в мікрошортах (фото: instagram.com/kamenskux)

"Розслабся і відчуй осінь", - підписала кадр Настя, причому англійською мовою.

Знімок дуже швидко зібрав безліч лайків і компліментів на адресу зірки.

  • В трусах і піджаку
  • Колготки вогонь
  • Дуже красива
  • Як завжди на висоті
  • Красуня
  • Круте фото
  • Які ноги!
  • Шикарна
  • Стильна цукерочка
  • Дуже красиві ніжки
  • Потап ночами не плутається в цих крутих ногах?

Нагадаємо, раніше Каменських зворушила абсолютним щастям з Потапом і показала ніжне фото з чоловіком.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменських
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Буде один потужний удар: Землю накриє магнітна буря "червоного" рівня
Буде один потужний удар: Землю накриє магнітна буря "червоного" рівня