Стильна цукерочка: Настя Каменських блиснула довгими ніжками в міні-шортах
Українська співачка Настя Каменських продемонструвала стильний осінній образ, в якому вирушила на прогулянку по місту, а заодно і похвалилася довгими ніжками.
Ефектні фото артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Настя позувала на тлі закритого жалюзі вікна, прикрашених яскравим графіті. На виконавиці - білий топ і ультракороткі джинсові шорти з бахромою, а також чорні колготки, шкіряний піджак і високі кеди на платформі.
Стильний лук Каменських доповнила чорною сумочкою через плече, а в руках вона тримає сонцезахисні окуляри. Наряд вигідно підкреслив апетитні довгі ніжки зірки.
Настя Каменських похвалилася стрункими ногами в мікрошортах (фото: instagram.com/kamenskux)
"Розслабся і відчуй осінь", - підписала кадр Настя, причому англійською мовою.
Знімок дуже швидко зібрав безліч лайків і компліментів на адресу зірки.
- В трусах і піджаку
- Колготки вогонь
- Дуже красива
- Як завжди на висоті
- Красуня
- Круте фото
- Які ноги!
- Шикарна
- Стильна цукерочка
- Дуже красиві ніжки
- Потап ночами не плутається в цих крутих ногах?
Нагадаємо, раніше Каменських зворушила абсолютним щастям з Потапом і показала ніжне фото з чоловіком.