Стильна Подкопаєва показала рідкісне фото з донькою в центрі Києва: "яка доросла дівчинка!"

Спортсменка вибрала стильний і елегантний аутфіт ділового стилю якраз для спекотної погоди, адже стовпчик термометра переступив позначку 30 градусів за Цельсієм.

Лілія і Кароліна позують на тлі костелу Святого Миколая в самому центрі міста – швидше за все, знімок зроблений з боку бізнес центру "Торонто".

Для прогулянки по Києву гімнастка вибрала стильний костюм кольору електрик з піджаком і бермудами від українського дизайнера Ельвіри Гасанової. Вона розбавила лук контрастною червоною сумочкою від Hermès.

Лілія з донькою прогулялися центром Києва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"У житті немає нічого випадкового, все, що відбувається з нами, відбувається в потрібний час і в правильному місці", – підписала фото гімнастка.

Підписники Подкопаєвої не пройшли повз атмосерного кадру в її фотоблозі і зробили компліменти мамі і доці, зазначивши, що дівчинка значно підросла і подорослішала.

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До слова, судячи з сторіс Лілії, вона влаштувала в столиці фотосет і показала фрагмент бекстейджу, зроблений в процесі роботи.

Лілія віддає перевагу елегантному діловому стилю одягу (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

До речі, Лілі прилетіла до Києва кілька днів тому. Першим фото з України вона поділилася 22 червня – кадр на тлі авто представницького класу в елегантному діловому костюмі пісочного відтінку був зроблений в елітному селищі Конча-Заспа.

"Все-таки повернення додому - кумедна штука: знайомі картини, звуки, запахи єдине, що змінилося — ти сам", - підписала знімок Подкопаєва.