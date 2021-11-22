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Стильна Соломія Вітвіцька зачарувала фігурою на червоній доріжці міжнародної премії (фото)

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 18:48
Стильна Соломія Вітвіцька зачарувала фігурою на червоній доріжці міжнародної премії (фото) Соломія Вітвіцька вражає красою (колаж Lite)
Автор: Дмитрий Войналович

Телезірка Соломія Вітвіцька нещодавно стала репортеркою програми "Світське життя". На один вечір ведуча змінила студію ТСН на червоний хідник міжнародної інтер’єрної премії та влаштувала допит для українських зірок.

Але вразила Соломія не лише гострими і цікавими питаннями до селебретіз, а й своєю неперевершеною зовнішністю й вишуканим стилем.

Так, на світському заході зірка "плюсів" з’явилася у стильному образі - чорній сукні з яскравою спідницею, яка підкреслила фігуру Соломії, - та туфлях-човниках.

Образ доповнили масивні сережки, зачіска "голлівудська хвиля" та вечірній макіяж.

Стильна Соломія Вітвіцька зачарувала фігурою на червоній доріжці міжнародної премії (фото)

Соломія Вітвіцька на червоній доріжці міжнародної премії (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Пізніше Соломія зізналася, що цей досвід вона залюбки повторила б.

"Дуже цікавий досвід! Я почувала себе комфортно завдяки спрацьованій та професійній команді - стилісти, редактори, оператори - всі працюють наче один організм. Мені сподобалось!" - каже вона.

Ставити питання для Соломії, як журналістці, - природно.
Стильна Соломія Вітвіцька зачарувала фігурою на червоній доріжці міжнародної премії (фото)Стильна Соломія Вітвіцька зачарувала фігурою на червоній доріжці міжнародної премії (фото)Стильна Соломія Вітвіцька зачарувала фігурою на червоній доріжці міжнародної премії (фото)Стильна Соломія Вітвіцька зачарувала фігурою на червоній доріжці міжнародної премії (фото)Стильна Соломія Вітвіцька зачарувала фігурою на червоній доріжці міжнародної премії (фото)

Стильна Соломія Вітвіцька зачарувала фігурою на червоній доріжці міжнародної премії (фото)Стильна Соломія Вітвіцька зачарувала фігурою на червоній доріжці міжнародної премії (фото)

Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

"Ще й зірки мені попалися з гумором та залюбки розповідали ексклюзивні особисті подробиці! Єдине - я знаю, що зіркові репортери не повторюються. Тому не впевнена, що буде ще можливість повторити. Але якби така можливість була - я б повторила!" - додає Вітвіцька.

Раніше українські телезірки показали яскраві фото зі своєї студентської молодості.

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