Стильна Соломія Вітвіцька зачарувала фігурою на червоній доріжці міжнародної премії (фото)

Телезірка Соломія Вітвіцька нещодавно стала репортеркою програми "Світське життя". На один вечір ведуча змінила студію ТСН на червоний хідник міжнародної інтер’єрної премії та влаштувала допит для українських зірок.

Але вразила Соломія не лише гострими і цікавими питаннями до селебретіз, а й своєю неперевершеною зовнішністю й вишуканим стилем.

Так, на світському заході зірка "плюсів" з’явилася у стильному образі - чорній сукні з яскравою спідницею, яка підкреслила фігуру Соломії, - та туфлях-човниках.

Образ доповнили масивні сережки, зачіска "голлівудська хвиля" та вечірній макіяж.

Соломія Вітвіцька на червоній доріжці міжнародної премії (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Пізніше Соломія зізналася, що цей досвід вона залюбки повторила б.

"Дуже цікавий досвід! Я почувала себе комфортно завдяки спрацьованій та професійній команді - стилісти, редактори, оператори - всі працюють наче один організм. Мені сподобалось!" - каже вона.

Ставити питання для Соломії, як журналістці, - природно.



Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

"Ще й зірки мені попалися з гумором та залюбки розповідали ексклюзивні особисті подробиці! Єдине - я знаю, що зіркові репортери не повторюються. Тому не впевнена, що буде ще можливість повторити. Але якби така можливість була - я б повторила!" - додає Вітвіцька.